Как позаботиться о физическом и ментальном здоровье команды: здоровая команда — успешный бизнес — Finance.ua
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Как позаботиться о физическом и ментальном здоровье команды: здоровая команда — успешный бизнес

Страхование
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Как позаботиться о физическом и ментальном здоровье команды: здоровая команда — успешный бизнес
Как позаботиться о физическом и ментальном здоровье команды: здоровая команда — успешный бизнес
Приглашаем на бесплатный вебинар, где эксперты от Finance.ua и ПУМБ поделятся советами по привлечению и удержанию талантов. Этот вебинар для вас, если вы:
👩‍💻HR в компании, ориентированной на удержание и поощрение лучших кадров
👩‍💻Владелец компании, желающий улучшить лояльность сотрудников
👩‍💻Предприниматель, планирующий открыть свою компанию. Какие преимущества? Что вы получите, посетив вебинар:📌 Инструменты и советы от опытных специалистов, которые сможете применить сразу
📌 Узнаете, как привлекать и удерживать квалифицированных работников📌 Полезный материал-гайд «Как подготовиться к медицинскому страхованию коллектива»
📌 Подарки от партнеров Finance.ua на сумму 2000 грн каждому участнику. Делиться опытом будут: Дарья Сатко — руководитель по работе с клиентами страхового бизнеса Finance.ua и Minfin.com.ua; Наталия Давыдюк — руководитель управления по организационному развитию ПУМБ, гештальт-терапевт, коуч, кандидат психологических наук. Программа вебинара: 1. Добровольное медицинское страхование (ДМС) — как инструмент заботы о команде
  • Что такое ДМС и каковы его преимущества для бизнеса?
  • Как страхование помогает снизить уровень больничных и повысить производительность?
  • Основные виды программ ДМС: что включают и как выбрать лучший вариант?
2. Wellbeing: комплексный подход к физическому и ментальному здоровью:
  • Что такое wellbeing-программы, и как они влияют на эффективность команды?
  • Ментальное здоровье: почему следует инвестировать в психологическую поддержку работников?
  • Практический кейс компании ПУМБ, интегрировавшей wellbeing-программы
Регистрируйтесь и получайте на email ГАЙД «Как подготовиться к медицинскому страхованию коллектива» и другие подарки
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По материалам:
Finance.ua
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