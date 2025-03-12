Как позаботиться о физическом и ментальном здоровье команды: здоровая команда — успешный бизнес Сегодня 09:50 — Страхование

Как позаботиться о физическом и ментальном здоровье команды: здоровая команда — успешный бизнес

Приглашаем на бесплатный вебинар , где эксперты от Finance.ua и ПУМБ поделятся советами по привлечению и удержанию талантов. Этот вебинар для вас, если вы:

👩‍💻HR в компании, ориентированной на удержание и поощрение лучших кадров

👩‍💻Владелец компании, желающий улучшить лояльность сотрудников

👩‍💻Предприниматель, планирующий открыть свою компанию. Какие преимущества? Что вы получите, посетив вебинар:📌 Инструменты и советы от опытных специалистов, которые сможете применить сразу

📌 Узнаете, как привлекать и удерживать квалифицированных работников📌 Полезный материал-гайд «Как подготовиться к медицинскому страхованию коллектива»

📌 Подарки от партнеров Finance.ua на сумму 2000 грн каждому участнику. Делиться опытом будут: Дарья Сатко — руководитель по работе с клиентами страхового бизнеса Finance.ua и Minfin.com.ua; Наталия Давыдюк — руководитель управления по организационному развитию ПУМБ , гештальт-терапевт, коуч, кандидат психологических наук. Программа вебинара: 1. Добровольное медицинское страхование (ДМС) — как инструмент заботы о команде

Что такое ДМС и каковы его преимущества для бизнеса?

Как страхование помогает снизить уровень больничных и повысить производительность?

Основные виды программ ДМС: что включают и как выбрать лучший вариант?

2. Wellbeing: комплексный подход к физическому и ментальному здоровью:

Что такое wellbeing-программы, и как они влияют на эффективность команды?

Ментальное здоровье: почему следует инвестировать в психологическую поддержку работников?

Практический кейс компании ПУМБ, интегрировавшей wellbeing-программы

Регистрируйтесь и получайте на email ГАЙД «Как подготовиться к медицинскому страхованию коллектива» и другие подарки

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.