❤️Скидки до -18% на страхование ко Дню влюбленных! Защита, которая начинается с заботы! — Finance.ua

❤️Скидки до -18% на страхование ко Дню влюбленных! Защита, которая начинается с заботы! Сегодня 15:10 — Страхование

❤️Скидки до -18% на страхование ко Дню влюбленных! Защита, которая начинается с заботы!

Любовь — это о безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Поэтому к 14 февраля мы дарим до -18% скидки на страхование авто, здоровья и жизни! 🚗🏡💼

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