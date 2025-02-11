❤️Скидки до -18% на страхование ко Дню влюбленных! Защита, которая начинается с заботы! — Finance.ua
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❤️Скидки до -18% на страхование ко Дню влюбленных! Защита, которая начинается с заботы!

Страхование
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❤️Скидки до -18% на страхование ко Дню влюбленных! Защита, которая начинается с заботы!
❤️Скидки до -18% на страхование ко Дню влюбленных! Защита, которая начинается с заботы!
Любовь — это о безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Поэтому к 14 февраля мы дарим до -18% скидки на страхование авто, здоровья и жизни! 🚗🏡💼
Ловите наши предложения:
✅ -18% на Автогражданку — чтобы никакие приключения на дороге не портили настроение.
✅ - 200 грн на Туристическое страхование — ибо забота о себе и близких превыше всего.
✅ Кешбэк 15% стоимости Зеленой карты — чтобы каждая поездка была приятной и безопасной.
📌 Как получить скидку?
Просто введи промокод: LOVE18 при оформлении страхования у нас на сайте Finance.ua.
Finance.ua Страхование — твой проводник в мире выгодного страхования!
По материалам:
Finance.ua
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