Американская компания планирует открыть орбитальный отель в 2027 году (фото, видео)

Калифорнийский стартап Orbital Assembly Corporation объявил о планах построить первый в мире космический отель, который разместят на орбите Земли.
Об этом сообщает designboom.
Строительство орбитальной станции «Вояджер», где и будет расположен отель, планируют начать в 2025 году, а завершить в 2027-м – то есть всего за два года. Объект будут собирать на орбите.
Орбита станции будет иметь наклон 97 градусов и будет удаленной от планеты на 500-550 километров. Она будет солнечно-синхронной, то есть будет вращаться вокруг Земли таким образом, что земная поверхность под ней всегда будет иметь одинаковый угол солнечного освещения. В компании считают, что это позволит минимизировать температурную нагрузку и обеспечить почти непрерывное производство солнечной энергии.
Фото: designboom
Конструкция будет выглядеть как кольцо с 24 модулями. Диаметр кольца составит 200 метров – это вдвое больше, чем ширина Международной космической станции. Масса станции будет превышать 2400 тонн, что почти в шесть раз больше, чем масса МКС.
На станции «Вояджер» обустроят искусственную гравитацию.
Отель будет рассчитан примерно на 400 гостей. Кроме номеров, он будет вмещать рестораны, кинотеатры, спа, спортзалы.
Фото: designboom
Общая площадь жилых модулей и коридоров составит 11,6 тысячи квадратных метров. В каждом модуле будет по три этажа. В 12 модулях будут размещаться гостиничные номера, самые большие из которых будут иметь площадь 126 метров квадратных, а самые маленькие – 30 метров. В других модулях будут размещать экипаж и ресурсы.
Помещения и хранилища могут сдаваться в аренду, в том числе и для космонавтов. Например, станцию можно использовать как тренировочную базу для будущих колонизаторов Марса.
Компания не стремится изобретать новые технологии для строительства и функционирования станции «Вояджер», а планирует использовать уже имеющиеся. Перед началом сооружения планируют испытать в космосе мини-макет станции.
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