Прием квартиры от застройщика: что надо проверить перед подписанием акта

Строительство завершено, дом подключен к коммуникациям, а застройщик уже раздает ключи. До желанного жилья остается миг – принять работу застройщика. Однако спешить не стоит: подписывать акт приема-передачи квартиры нужно взвешенно и грамотно. Эксперты портала flombu рассказали, на что нужно обращать внимание при подписании документов, чтобы позже не обнаружить неприятности.

Что такое акт приема-передачи квартиры. После подписания акта приема-передачи жилья компания-застройщик не примет от вас жалоб или замечаний относительно некачественного возведения дома или нарушения строительных договоренностей. Если во вновь возведенном жилье вы обнаружите недоработки строительной компании, об этом нужно заявить застройщику до заключения такого акта.

Акт приема-передачи квартиры – это документ, который подписывают застройщик и инвестор, когда жилье уже готово. Строительная компания передает помещение, а вкладчик его принимает и подтверждает, что жилье возведено так, как договорено, и его все устраивает.

Что проверить перед подписанием акта приема-передачи квартиры. Чтобы знать, все ли застройщик выполнил, как положено, нужно тщательно обследовать вновь построенное жилье – и лишь после этого подписывать документы:

Перемерьте площадь квартиры

Прежде всего и внимательнее всего стоит проверить планировку и метраж дома. Планировку квартиры нужно сверить с данными, предоставленными БТИ (Бюро технической инвентаризации). Они содержатся в техпаспорте квартиры. Часто случается, что застройщик не придерживается этих данных – так из помещения исчезает кладовая или даже стена.

Читайте также: Как менялись цены на новостройки в Киеве в феврале 2021

Площадь квартиры также закреплена документацией БТИ. Ее нужно тщательно перемерять. Поскольку этот параметр уже неизменен, если площадь помещения окажется меньше, чем запланировано, от застройщика нужно требовать компенсацию.

Однако может случиться, что границы квартиры – больше условленных. В таком случае, вероятнее всего, доплатить застройщику придется вам. Поднимать этот вопрос во время оформления акта приема-передачи квартиры можно тогда, если погрешность выполнения в любую сторону составляет более 0,5 м.

Осмотрите стены и пол

Внимательно осмотрите каждый уголок квартиры. Установите, ровные ли стены. Нет ли в углах плесени (признак плохих изоляции или вентиляции), не осыпается ли штукатурка.

Проверьте, ровный ли пол и нет ли колебания высоты на стяжке. Допустимый предел перепада – до 1 см. Конечно, стяжка не должна быть идеальной. Но непременно – без трещин и выбоин. Походите по квартире “тяжелым шагом”: звук от такого топанья должен быть одинаковым на всей площади.

Измерьте углы стен, уделите внимание окнам и дверям

Углы стен должны быть равны 90 градусам. Окна и двери в квартире должны соответствовать характеристикам, указанным в договоре. Убедитесь, что стеклопакеты целые, окна без проблем открываются и закрываются, посмотрите, плотно ли прилегают оконные рамы.

Двери в квартире протестируйте также: снаружи и изнутри помещения закройте и откройте их. Замок в двери должен работать безупречно.

Проверьте вентиляцию

Обратите внимание на надлежащую работу вентиляции: если у вентиляционного отверстия зажечь спичку, при исправной вытяжке огонь должен подняться вверх или даже погаснуть; если же к решетке вентиляции приложить кусок бумаги, тяга должна удержать его.

Проверьте, есть ли свет и тепло

С помощью индикатора напряжения или вольтметра проверьте, есть ли в сети напряжение, а на щитке – автоматические предохранители. Протестируйте работу выключателей и розеток. Они не должны нагреваться или искрить.

Взгляните на радиаторы: ровно ли и прочно ли они прикреплены, выясните, проверяли ли их работу под действием повышенного давления, установите производителя и есть ли на них гарантия.

Обратите внимание на коммуникации

Осмотрите трубы к канализации и водопроводу. Проверьте, не осталось ли на стенах или полу следов подтеканий или чрезмерной влажности. В квартире должны быть установлены краны, перекрывающие подачу в дом воды и газа.

Зафиксируйте данные счетчиков

Показатели счетчиков на свет, воду, тепло и газ нужно зафиксировать в чек-листе – приложении к акту приемки квартиры. От этих значений вы будете отталкиваться, оплачивая в дальнейшем коммунальные услуги. Наличие паспортов счетчиков обязательно.

Если вы все должным образом осмотрели и сверили и в работе застройщика не обнаружили недостатков, можете подписывать акт приема-передачи квартиры и получить ключи от своего нового дома. Если же во время такой проверки вы установили, что в возведении жилья есть промахи, заключение акта приема квартиры придется отложить. Взамен нужно составить другой акт – дефектный.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.