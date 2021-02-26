0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

Старые iPhone и iPad скоро лишатся поддержки новых версий WhatsApp

Старые iPhone и iPad скоро лишатся поддержки новых версий WhatsApp

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, является одним из самых популярных приложений для мгновенного обмена сообщениями. Теперь стало известно, что программа скоро перестанет обновляться на старых iPhone и iPad, которые всё ещё довольно популярны в качестве устройств для детей или пожилых пользователей.

Twitter-аккаунт WABetaInfo, публикующий новости, связанные с нововведениями в мессенджере и его работой, сообщил, что Facebook работает над бета-версией WhatsApp под номером 2.21.50. Сообщается, что в этой версии приложения будет упразднена поддержка iOS 9, которая является последней доступной для таких устройств как iPhone 4S, iPod Touch 5, iPad 2, iPad 3 и iPad mini первого поколения. Хоть все эти устройства довольно сильно устарели, они по-прежнему востребованы в качестве устройств для детей и людей старшего возраста. Очевидно, что и стабильные версии WhatsApp перестанут поддерживать работу на iOS 9.

Стоит отметить, что отказ от поддержки iOS 9 является не единственным нововведением WhatsApp Beta 2.21.50. Сообщается, что в новой версии приложения будут переработаны архивные чаты, которые теперь смогут похвастаться улучшенным пользовательским интерфейсом.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.