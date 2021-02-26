Старые iPhone и iPad скоро лишатся поддержки новых версий WhatsApp

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, является одним из самых популярных приложений для мгновенного обмена сообщениями. Теперь стало известно, что программа скоро перестанет обновляться на старых iPhone и iPad, которые всё ещё довольно популярны в качестве устройств для детей или пожилых пользователей.

Twitter-аккаунт WABetaInfo, публикующий новости, связанные с нововведениями в мессенджере и его работой, сообщил, что Facebook работает над бета-версией WhatsApp под номером 2.21.50. Сообщается, что в этой версии приложения будет упразднена поддержка iOS 9, которая является последней доступной для таких устройств как iPhone 4S, iPod Touch 5, iPad 2, iPad 3 и iPad mini первого поколения. Хоть все эти устройства довольно сильно устарели, они по-прежнему востребованы в качестве устройств для детей и людей старшего возраста. Очевидно, что и стабильные версии WhatsApp перестанут поддерживать работу на iOS 9.

Стоит отметить, что отказ от поддержки iOS 9 является не единственным нововведением WhatsApp Beta 2.21.50. Сообщается, что в новой версии приложения будут переработаны архивные чаты, которые теперь смогут похвастаться улучшенным пользовательским интерфейсом.