Авиатрафик над Украиной в феврале снизился на 56%

В феврале «Украэрорух» обслужил 8 758 рейсов, украинские авиакомпании выполнили 2 975 рейсов (на 51,7% меньше, чем в феврале прошлого года), иностранные — 5 783 рейса (- 58,2%).
Об этом сообщает пресс-служба «Украэроруха» в Facebook.
«Статистика полетов за второй месяц текущего года продолжает демонстрировать среднестатистические для европейских провайдеров аэронавигационного обслуживания темпы восстановления интенсивности авиарейсов.
Рассчитываем на оживление темпов возобновления полетов, начиная с летней программы навигации, стартующей с 28 марта 2021 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с началом вакцинации против коронавируса в мире зарубежные авиаперевозчики уже отмечают повышение спроса на перелеты — бронирование авиабилетов заметно возросло.
«Мы рассчитываем на постепенное восстановление интереса к авиапутешествиям, что, безусловно, связано с отменой зарубежными странами ограничений на пересечение границ», — добавили в «Украэрорухе».
Инфографика: Украэрорух
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Когда в Украине снова переведут часы, если Рада не успеет отменить летнее времяВчера, 06:27 - 3832 26
Михаил Федоров: Bitcoin — скоро ли пределВчера, 10:33 - 3779 14
В Украине готовы снизить налоги, но есть условие - ГетманцевВчера, 21:02 - 1262 9
В КГГА заявили о нереальности заявленных сроков достройки Дарницкого мостаВчера, 14:30 - 617 8
Полностью открыты для путешествий 5 странВчера, 19:02 - 1274 4
Доллары в Украине будут покупать по новым правиламВчера, 20:02 - 8655
Продажи подержанных иномарок выросли: Топ-5 самых популярных авто в февралеВчера, 08:01 - 3987 2
Минздрав обновил карантинные зоны: какие области в «красной зоне»Вчера, 13:00 - 2486 1
В Украине хотят повысить тариф на передачу электроэнергииВчера, 15:00 - 2305
Особенности открытия банковского счета в пользу третьих лицВчера, 09:02 - 2109
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 894 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1451
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2767
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2380 10
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 2143 6