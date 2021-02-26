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Авиатрафик над Украиной в феврале снизился на 56%

Авиатрафик над Украиной в феврале снизился на 56%

В феврале «Украэрорух» обслужил 8 758 рейсов, украинские авиакомпании выполнили 2 975 рейсов (на 51,7% меньше, чем в феврале прошлого года), иностранные — 5 783 рейса (- 58,2%).

Об этом сообщает пресс-служба «Украэроруха» в Facebook.

«Статистика полетов за второй месяц текущего года продолжает демонстрировать среднестатистические для европейских провайдеров аэронавигационного обслуживания темпы восстановления интенсивности авиарейсов.
Рассчитываем на оживление темпов возобновления полетов, начиная с летней программы навигации, стартующей с 28 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с началом вакцинации против коронавируса в мире зарубежные авиаперевозчики уже отмечают повышение спроса на перелеты — бронирование авиабилетов заметно возросло.

«Мы рассчитываем на постепенное восстановление интереса к авиапутешествиям, что, безусловно, связано с отменой зарубежными странами ограничений на пересечение границ», — добавили в «Украэрорухе».


Инфографика: Украэрорух

По материалам Економічна Правда
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