Декларирование: порядок налогообложения дохода, полученного малолетним ребенком путем дарения

Согласно п. 174.6 ст. 174 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями объекты дарения, указанные в п. 174.1 ст. 174 НКУ, подаренные налогоплательщику другим физическим лицом, облагаются налогом согласно правилам, установленным гл. IV НКУ для налогообложения наследства.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Черновицкой области.

Стоимость любого объекта наследства, который наследуется наследниками (одаренными), не указанные в п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 НКУ, облагается налогом по ставке, определенной п. 167.2 ст. 167 НКУ (5%) (п.п. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 НКУ).

По нулевой ставке налога на доходы физических лиц облагаются объекты наследства (дарения), которые наследуются членами семьи наследодателя первой и второй степени родства.

Согласно п. 174.3 ст. 174 НКУ лицами, ответственными за уплату (перечисление) налога в бюджет, являются наследники, получившие наследство.

Доход в виде стоимости унаследованного имущества (средства, имущество, имущественные или неимущественные права) в пределах, подлежащих налогообложению, и отмечается в годовой налоговой декларации, кроме наследников-нерезидентов, обязаны уплатить налог до нотариального оформления объектов наследства или в сельских населенных пунктах — до оформления уполномоченным на это должностным лицом соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства, и наследников, получивших в наследство объекты, облагаемые по нулевой ставке налога на доходы физических лиц, а также другими наследниками — резидентами, которые уплатили налог до нотариального оформления объектов наследства или в сельских населенных пунктах — до оформления уполномоченным на это должностным лицом соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства.

Обязанность по заполнению и подаче налоговой декларации от имени плательщика налога возлагается на опекуна или попечителя — относительно доходов, полученных малолетним/несовершеннолетним лицом.

Денежные обязательства малолетних/несовершеннолетних выполняются их родителями (усыновителями), опекунами (попечителями) до приобретения малолетними/несовершеннолетними лицами гражданской дееспособности в полном объеме.

Родители (усыновители) малолетних/несовершеннолетних и малолетние/несовершеннолетние в случае невыполнения денежных обязательств малолетних/несовершеннолетних несут солидарную имущественную ответственность за погашение денежных обязательств и/или налогового долга.

Учитывая вышеизложенное, родители (усыновители) и опекуны (попечители) в случае получения малолетним/несовершеннолетним ребенком дара (наследства), должны подать налоговую декларацию от имени малолетнего/несовершеннолетнего ребенка и уплатить налог на доходы физических лиц.

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