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Количество участников финансового рынка выросло впервые за полгода

Количество участников финансового рынка выросло впервые за полгода

В феврале впервые за полгода количество участников небанковского рынка стало расти. Количество финучреждений выросло с 2006 до 2009.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

За месяц Национальный банк принял решение о регистрации 12 новых финансовых компаний и двух лизинговых компаний. Также в феврале Национальный банк зарегистрировал новую платежную систему «СОRDPAY», созданную АО «АКБ «Конкорд». В то же время два кредитных союза, три ломбарда, одна лизинговая компания и шесть финансовых компаний ушли с рынка по собственной инициативе и были исключены из реестров.

На сегодня небанковский рынок состоит из:

  • 190 рисковых (non-life) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков;
  • 298 ломбардов (было 301);
  • 316 кредитных союзов (было 318);
  • 144 лизинговых компаний (было 143);
  • 976 финансовых компаний (было 969);
  • 65 страховых брокеров.


Инфографика: НБУ

На платежном рынке работают 37 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

Приняты решения по вопросам лицензирования и регистрации.

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В феврале в Национальный банк поступило 386 запросов от участников рынка. Больше всего запросов касались финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей — 307. Количество запросов кредитных союзов составило 11 и страховщиков — 68. В феврале количество запросов небанковских учреждений сократилось на 30%, если сравнить с январем. Также уменьшилось количество заявителей на аннулирование лицензий (25 против 59 в январе).

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По материалам Finance.UA
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