Количество участников финансового рынка выросло впервые за полгода

В феврале впервые за полгода количество участников небанковского рынка стало расти. Количество финучреждений выросло с 2006 до 2009.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
За месяц Национальный банк принял решение о регистрации 12 новых финансовых компаний и двух лизинговых компаний. Также в феврале Национальный банк зарегистрировал новую платежную систему «СОRDPAY», созданную АО «АКБ «Конкорд». В то же время два кредитных союза, три ломбарда, одна лизинговая компания и шесть финансовых компаний ушли с рынка по собственной инициативе и были исключены из реестров.
На сегодня небанковский рынок состоит из:
Инфографика: НБУ
На платежном рынке работают 37 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.
Приняты решения по вопросам лицензирования и регистрации.
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В феврале в Национальный банк поступило 386 запросов от участников рынка. Больше всего запросов касались финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей — 307. Количество запросов кредитных союзов составило 11 и страховщиков — 68. В феврале количество запросов небанковских учреждений сократилось на 30%, если сравнить с январем. Также уменьшилось количество заявителей на аннулирование лицензий (25 против 59 в январе).
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