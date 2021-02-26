Количество участников финансового рынка выросло впервые за полгода

В феврале впервые за полгода количество участников небанковского рынка стало расти. Количество финучреждений выросло с 2006 до 2009.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

За месяц Национальный банк принял решение о регистрации 12 новых финансовых компаний и двух лизинговых компаний. Также в феврале Национальный банк зарегистрировал новую платежную систему «СОRDPAY», созданную АО «АКБ «Конкорд». В то же время два кредитных союза, три ломбарда, одна лизинговая компания и шесть финансовых компаний ушли с рынка по собственной инициативе и были исключены из реестров.

На сегодня небанковский рынок состоит из:

190 рисковых (non-life) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков;

298 ломбардов (было 301);

316 кредитных союзов (было 318);

144 лизинговых компаний (было 143);

976 финансовых компаний (было 969);

65 страховых брокеров.



Инфографика: НБУ

На платежном рынке работают 37 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

Приняты решения по вопросам лицензирования и регистрации.

Читайте также: НБУ будет проводить проверки небанковских финучреждений по новому подходу

В феврале в Национальный банк поступило 386 запросов от участников рынка. Больше всего запросов касались финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей — 307. Количество запросов кредитных союзов составило 11 и страховщиков — 68. В феврале количество запросов небанковских учреждений сократилось на 30%, если сравнить с январем. Также уменьшилось количество заявителей на аннулирование лицензий (25 против 59 в январе).

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫