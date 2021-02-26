0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

Немецкий авторынок сократился на четверть

Немецкий авторынок сократился на четверть

В феврале текущего года продажи на немецком авторынке упали почти на четверть. Всего было продано 194 349 новых машин.

Всего за первые два месяца 2021 года Германия реализовала 364 103 машины. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты связывают эту тенденцию с пандемией коронавируса и карантином, из-за чего большинство автосалонов закрыты.

Кроме этого, с началом 2021 года в Германии в очередной раз был поднят налог на добавленную стоимость. В связи с этим большинство новых автомобилей владельцы приобрели и зарегистрировали в декабре прошлого года.

Самой популярной маркой автомобиля в Германии стал Volkswagen. В феврале было продано 40115 машин этой марки. На втором месте Audi, продажи которой упали на 11%, на третьем – Mercedes-Benz, объем продаж которого снизился на 28%.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.