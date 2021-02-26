Немецкий авторынок сократился на четверть

В феврале текущего года продажи на немецком авторынке упали почти на четверть. Всего было продано 194 349 новых машин.
Всего за первые два месяца 2021 года Германия реализовала 364 103 машины. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Эксперты связывают эту тенденцию с пандемией коронавируса и карантином, из-за чего большинство автосалонов закрыты.
Кроме этого, с началом 2021 года в Германии в очередной раз был поднят налог на добавленную стоимость. В связи с этим большинство новых автомобилей владельцы приобрели и зарегистрировали в декабре прошлого года.
Самой популярной маркой автомобиля в Германии стал Volkswagen. В феврале было продано 40115 машин этой марки. На втором месте Audi, продажи которой упали на 11%, на третьем – Mercedes-Benz, объем продаж которого снизился на 28%.
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