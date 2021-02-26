Tesla лишилась трети своей рыночной стоимости

Акции компании Tesla Inc в понедельник, 8 марта, упали еще на 4% и уже потеряли почти 35% стоимости по сравнению с рекордным январским максимумом. Акции производителя электромобилей теряют более 30% стоимости уже в третий раз за последний год.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Поскольку в последние недели инвесторы обеспокоены повышением процентных ставок и сбрасыванием ценных бумаг с высокой оценочной стоимостью, рыночная капитализация Tesla упала почти на 300 миллиардов долларов с рекордного уровня 26 января до 550 миллиардов долларов, уступив Facebook Inc., которую она обогнала в декабре.
Акции технологических компаний в целом упали с 12 февраля, когда Nadsaq закрылся на самом последнем рекордном уровне. Однако падение Tesla за это время было гораздо более глубоким, чем у других «тяжеловесов» Уолл-стрит.
Рост Tesla в последние месяцы базируется на ожидании скорого и прибыльного расширения производства автомобилей. Последнее падение акций последовало после твита генерального директора Илона Маска в субботу о том, что обновленная информация о плановом пикапе Cybertruck Tesla, вероятно, будет представлена во втором квартале. Маск представил Cybertruck в 2019 году.
Акции Tesla, наиболее волатильные среди крупнейших компаний Уолл-стрит, упали более чем на 60% в феврале и марте прошлого года, когда пандемия коронавируса потрясла мировые рынки. Акции упали на 33% в августе 2020 года, прежде чем возобновить стремительный рост.
С тех пор, как 8 февраля Tesla объявила о покупке биткойнов на сумму 1,5 миллиарда долларов, ее акции постоянно падали, в то время как цена биткойна выросла более чем на 10%.
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