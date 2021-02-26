В КГГА заявили о нереальности заявленных сроков достройки Дарницкого моста

«Укравтодор» и «Укрзализныця» (УЗ) 3 марта подписали меморандум о достройке столичного долгостроя — Дарницкого железнодорожно-автомобильного перехода (моста). Работы на нем должны начаться уже летом.

В Офисе президента анонсировали, что строительство завершится к концу 2021 года, однако в КГГА считают, что уложиться в такие сроки не представляется возможным.

Заместитель главы КГГА Александр Густелев подчеркнул, что этот объект должен быть завершен вместе с достройкой Дарницкого шоссе, развязки с Днепровской набережной и Харьковским шоссе, реконструкцией ул. Григоренко (на участке от Дарницкого шоссе до ул. Здолбуновской).

Густелев напомнил, что городские власти с 2016 года неоднократно просили передать Дарницкий мост с баланса УЗ на баланс города. И дать таким образом возможность его достроить (у железнодорожников нет ни денег, ни желания заниматься этим). В 2020 году Министерство инфраструктуры, УЗ и КГГА подписали меморандум о передаче объекта незавершенного строительства — железнодорожно-автомобильного мостового перехода — территориальной общине Киева. Но эти намерения государство так и не реализовало.

Городские власти, конечно, будут поддерживать реализацию проекта в рамках своих полномочий, сообщил Густелев. Это касается выделения земли, предоставления градостроительных условий и ограничений для корректировки проекта, консультационного и экспертного сопровождения.

«Однако озвученные сроки завершения работ вызывают вопросы», — заявил Густелев. Ведь проект 2004 года требует корректировки. Согласно нормативным документам, корректировка проектно-сметной документации длится до 6 месяцев, государственная экспертиза проекта — еще 2 месяца. Проведение тендерных процедур для определения подрядчика строительных работ — тоже 2 месяца. «Поэтому завершение работ к концу года с соблюдением всех норм и правил выглядит туманно», — считают в КГГА.