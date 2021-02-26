В КГГА заявили о нереальности заявленных сроков достройки Дарницкого моста

«Укравтодор» и «Укрзализныця» (УЗ) 3 марта подписали меморандум о достройке столичного долгостроя — Дарницкого железнодорожно-автомобильного перехода (моста). Работы на нем должны начаться уже летом.
В Офисе президента анонсировали, что строительство завершится к концу 2021 года, однако в КГГА считают, что уложиться в такие сроки не представляется возможным.
Заместитель главы КГГА Александр Густелев подчеркнул, что этот объект должен быть завершен вместе с достройкой Дарницкого шоссе, развязки с Днепровской набережной и Харьковским шоссе, реконструкцией ул. Григоренко (на участке от Дарницкого шоссе до ул. Здолбуновской).
Густелев напомнил, что городские власти с 2016 года неоднократно просили передать Дарницкий мост с баланса УЗ на баланс города. И дать таким образом возможность его достроить (у железнодорожников нет ни денег, ни желания заниматься этим). В 2020 году Министерство инфраструктуры, УЗ и КГГА подписали меморандум о передаче объекта незавершенного строительства — железнодорожно-автомобильного мостового перехода — территориальной общине Киева. Но эти намерения государство так и не реализовало.
Городские власти, конечно, будут поддерживать реализацию проекта в рамках своих полномочий, сообщил Густелев. Это касается выделения земли, предоставления градостроительных условий и ограничений для корректировки проекта, консультационного и экспертного сопровождения.
«Однако озвученные сроки завершения работ вызывают вопросы», — заявил Густелев. Ведь проект 2004 года требует корректировки. Согласно нормативным документам, корректировка проектно-сметной документации длится до 6 месяцев, государственная экспертиза проекта — еще 2 месяца. Проведение тендерных процедур для определения подрядчика строительных работ — тоже 2 месяца. «Поэтому завершение работ к концу года с соблюдением всех норм и правил выглядит туманно», — считают в КГГА.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Михаил Федоров: Bitcoin — скоро ли предел5 ч. назад - 1837 12
Когда в Украине снова переведут часы, если Рада не успеет отменить летнее время9 ч. назад - 1683 12
В Украине за год отремонтируют и построят 150 мостовВчера, 18:00 - 556 6
В Украину уже переехали почти 40 белорусских ІТ-компанийВчера, 17:31 - 1554 6
Продажи подержанных иномарок выросли: Топ-5 самых популярных авто в феврале7 ч. назад - 2630 2
За что у налогоплательщика могут арестовать имущество - ответ ГНСВчера, 16:03 - 9416 2
Продажи подержанных иномарок выросли: Топ-5 самых популярных авто в феврале7 ч. назад - 2630 2
Когда в Украине снова переведут часы, если Рада не успеет отменить летнее время9 ч. назад - 1683 12
В Украину уже переехали почти 40 белорусских ІТ-компанийВчера, 17:31 - 1554 6
Названа самая привлекательная страна для трудовых мигрантовВчера, 21:34 - 1441
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 859 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1406
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2684
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2314 10
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 2088 6