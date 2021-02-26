Венгрия откажется от угля на 5 лет раньше, чем собиралась

Согласно новому правительственному плану, последняя угольная электростанция в Венгрии будет остановлена в 2025 году – то есть на 5 лет раньше, чем это ранее планировалось.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на заявление госсекретаря Венгрии по делам ЕС Аттилу Штайнера.

«Наш план заключается в том, чтобы к 2030 году добиться углеродно-нейтрального производства электроэнергии на 90%», – заявил венгерский министр.

По словам Штайнера, Будапешт намерен достичь этого за счет сохранения действующих ядерных генерирующих мощностей и увеличения производства солнечной энергии до 6 ГВт.

«Мы хотели бы поэтапно отказаться от блоков, работающих на буром угле, на нашей последней угольной электростанции Матра до 2025 года», – добавил он.

Отмечается, что эту новость сразу положительно восприняли как зеленые, так и рабочие электростанции, которые получат поддержку из специального фонда ЕС.

Как известно, президент Венгрии Янош Адер объявил о первоначальном плане страны по отказу от угля до 2030 года, он сделал это на саммите ООН по борьбе с изменением климата в Нью-Йорке в 2019 году.

По словам Штайнера, Венгрия подписала обязательства ЕС по достижению климатической нейтральности до 2050 года и приветствует планы ЕС по усилению климатических целей блока на 2030 год.