Минздрав оштрафует «Лекхим» в связи с несоблюдением сроков поставки вакцины

Минздрав Украины планирует оштрафовать компанию-посредника «Лекхим» из-за срыва сроков доставки китайской ковид-вакцины Sinovac.
Об этом в комментарии изданию Reuters заявил заместитель главы Минздрава Игорь Иващенко.
Читайте также: Шмыгаль назвал примерные цены на COVID-вакцину от коронавируса
«Они точно не соблюдают установленные сроки. Будут предусмотрены штрафы, указанные в контракте», — сказал Иващенко.
Он не уточнил о суммах штрафа, но по данным Reuters, правительство имеет право штрафовать Лекхим в размере 0,1% от стоимости груза за ежедневную задержку.
Лекхим отказался от комментариев, но заявил, что первая партия вакцины против COVID-19 будет поставлена 15 марта.
Также Иващенко рассказал, что решение об утверждении Sinovac будет возложено на Государственное агентство по вопросам медицинских закупок Украины.
Как сообщалось, фармацевтическая группа компаний «Лекхим», которая является украинским поставщиком вакцины против COVID-19 от китайской компании Sinovac Biotech, просила перенести дату первой поставки на апрель. Но Украина отклонила эту просьбу.
В первом транше ожидается поставка 700 тыс. доз вакцины.
Напомним, 24 февраля в Украине стартовала кампания вакцинации. По состоянию на сегодня, по данным Министерства здравоохранения, привиты 15 758 человек.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Михаил Федоров: Bitcoin — скоро ли предел5 ч. назад - 1788 12
Когда в Украине снова переведут часы, если Рада не успеет отменить летнее время9 ч. назад - 1683 12
В Украину уже переехали почти 40 белорусских ІТ-компанийВчера, 17:31 - 1554 6
В Украине за год отремонтируют и построят 150 мостовВчера, 18:00 - 553 5
Продажи подержанных иномарок выросли: Топ-5 самых популярных авто в феврале7 ч. назад - 2630 2
За что у налогоплательщика могут арестовать имущество - ответ ГНСВчера, 16:03 - 9416 2
Продажи подержанных иномарок выросли: Топ-5 самых популярных авто в феврале7 ч. назад - 2630 2
Когда в Украине снова переведут часы, если Рада не успеет отменить летнее время9 ч. назад - 1683 12
В Украину уже переехали почти 40 белорусских ІТ-компанийВчера, 17:31 - 1554 6
Названа самая привлекательная страна для трудовых мигрантовВчера, 21:34 - 1441
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 859 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1406
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2684
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2313 10
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 2088 6