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Минздрав оштрафует «Лекхим» в связи с несоблюдением сроков поставки вакцины

Минздрав оштрафует «Лекхим» в связи с несоблюдением сроков поставки вакцины

Минздрав Украины планирует оштрафовать компанию-посредника «Лекхим» из-за срыва сроков доставки китайской ковид-вакцины Sinovac.

Об этом в комментарии изданию Reuters заявил заместитель главы Минздрава Игорь Иващенко.

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«Они точно не соблюдают установленные сроки. Будут предусмотрены штрафы, указанные в контракте», — сказал Иващенко.

Он не уточнил о суммах штрафа, но по данным Reuters, правительство имеет право штрафовать Лекхим в размере 0,1% от стоимости груза за ежедневную задержку.

Лекхим отказался от комментариев, но заявил, что первая партия вакцины против COVID-19 будет поставлена ​​15 марта.

Также Иващенко рассказал, что решение об утверждении Sinovac будет возложено на Государственное агентство по вопросам медицинских закупок Украины.

Как сообщалось, фармацевтическая группа компаний «Лекхим», которая является украинским поставщиком вакцины против COVID-19 от китайской компании Sinovac Biotech, просила перенести дату первой поставки на апрель. Но Украина отклонила эту просьбу.

В первом транше ожидается поставка 700 тыс. доз вакцины.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала кампания вакцинации. По состоянию на сегодня, по данным Министерства здравоохранения, привиты 15 758 человек.

По материалам УКРИНФОРМ
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