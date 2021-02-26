Швейцарцы отказались от цифровой идентификации из-за опасений относительно безопасности данных

Жители Швейцарии на референдуме отвергли закон, регулирующий предлагаемую систему электронной идентификации из-за опасений по поводу защиты данных.
Об этом сообщает Swiss Info.
64,4% избирателей выступили против запланированного закона. На карту было поставлено создание правовой основы для системы проверки цифровой личности, которая должна лицензироваться и контролироваться государством, но в основном частными компаниями.
Единая точка доступа предназначена для упрощения использования онлайн-услуг, предлагаемых коммерческими предприятиями, а также контактов с государственными учреждениями через каналы электронного правительства.
Ранее парламент Швейцарии принял закон «О цифровой идентификации» (E-ID-Gesetz). Противники закона заявляли, что государство не сможет обеспечить безопасность персональных данных. Поэтому закон, даже уже одобренный депутатами, был вынесен на всенародное голосование.
В отличие от многих других европейских стран в Швейцарии пока нет сертифицированных государством методов проверки цифровой идентичности жителя страны (eID).
Данный инструмент там, где он действует, заметно упрощает пользование официальными онлайн-сервисами. Это просто единственный логин, который позволяет пользоваться цифровыми госуслугами.
Министр юстиции Карин Келлер-Саттер признала «некоторую обеспокоенность» среди избирателей. Она призвала парламент и критиков неудачного плана сотрудничать, чтобы избежать тупика.
«У нас нет выбора, и мы должны работать над новым решением, даже если для этого потребуется несколько попыток. Для Швейцарии очень важно догнать другие страны, когда дело касается цифровизации», — сказала она.
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