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Отменять или не отменять: сколько в Украине выходных по сравнению с другими странами

Отменять или не отменять: сколько в Украине выходных по сравнению с другими странами

В Украине уже несколько лет не утихают дискуссии об отмене выходного дня 8 марта. Институт нацпамяти ранее предлагал сделать эту дату рабочим днем. Однако законопроект в Раду так и не внесли. В обновленной редакции документа 8 марта остается выходным.

Сколько отдыхают украинцы. 11 праздничных дней. Именно столько в этом году будут отдыхать украинцы. Если за год собрать все субботы и воскресенья и добавить праздничные дни — получаем 115 выходных. И это без отпуска. Если все дни в календаре распределить равномерно, получается: каждый третий день — наш законный выходной.

Сколько денег государство получает за один наш рабочий день

По весьма простым подсчетам — не более трехсот шестидесяти гривен.

«250 рабочих дней. Получается, что 13 долларов. Это ВВП за 1 рабочий день на душу населения. Но это вычисления очень условные. Поскольку в выходные производство не прекращается. А некоторые сферы, наоборот, активизируются», — отмечает экономист Евгений Невмержицкий.

И действительно, ресторанная сфера и учреждения отдыха в выходные работают с большей прибылью.

«Говорить о том, что если украинцы начнут значительно больше работать — мы отменим все выходные и будем работать, условно, все 365 дней в году — очевидно, что экономика от этого не вырастет. Производительность труда общая — она не изменится», — уверен экономист Григорий Кукуруза.

По материалам Сегодня
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