Лондонский аэропорт ввел коронавирусный налог

Руководство крупнейшего в Великобритании аэропорта Heathrow Airport решило ввести с апреля так называемый «пандемический налог».
Об этом сообщает Investory News со ссылкой на британскую газету Evening Standard.
По информации издания, с апреля 2021 года пассажирам всех рейсов, вылетающих из лондонского аэропорта, придется оплачивать дополнительный сбор объемом в 8,90 фунтов (примерно $ 12,43).
Эта сумма будет включена в стоимость авиабилета, независимо от продолжительности рейса и класса авиаперелета.
В издании отмечают, что введением нового налога руководство аэропорта пытается компенсировать часть финансовых потерь 2020 года.
Так, в минувшем году из-за закрытия границ, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 «Хитроу» потерял 2 млрд фунтов стерлингов, а британское правительство ограничило большинство международных поездок.
По мнению международных экспертов, примеру лондонского аэропорта могут последовать другие аэропорты Европы.
В частности, Европейская ассоциация аэропортов (ACI EUROPE) уже выступила с предупреждением о недопустимости введения новых сборов с пассажиров на фоне падения пассажиропотока в Европе в 2020 году на 73%.
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