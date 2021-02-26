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Лондонский аэропорт ввел коронавирусный налог

Лондонский аэропорт ввел коронавирусный налог

Руководство крупнейшего в Великобритании аэропорта Heathrow Airport решило ввести с апреля так называемый «пандемический налог».

Об этом сообщает Investory News со ссылкой на британскую газету Evening Standard.

По информации издания, с апреля 2021 года пассажирам всех рейсов, вылетающих из лондонского аэропорта, придется оплачивать дополнительный сбор объемом в 8,90 фунтов (примерно $ 12,43).

Эта сумма будет включена в стоимость авиабилета, независимо от продолжительности рейса и класса авиаперелета.

В издании отмечают, что введением нового налога руководство аэропорта пытается компенсировать часть финансовых потерь 2020 года.

Так, в минувшем году из-за закрытия границ, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 «Хитроу» потерял 2 млрд фунтов стерлингов, а британское правительство ограничило большинство международных поездок.

По мнению международных экспертов, примеру лондонского аэропорта могут последовать другие аэропорты Европы.

В частности, Европейская ассоциация аэропортов (ACI EUROPE) уже выступила с предупреждением о недопустимости введения новых сборов с пассажиров на фоне падения пассажиропотока в Европе в 2020 году на 73%.

По материалам Дело
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