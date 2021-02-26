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Apple добавила новую функцию безопасности в iOS 14.5

Apple добавила новую функцию безопасности в iOS 14.5

Компания Apple добавила в бета-версию iOS 14.5 функцию безопасности, которая будет отправлять сообщения, если рядом появится незарегистрированное устройство отслеживания местоположения пользователя.

Об этом сообщает 9to5Mac.

Как пишет издание, в бета-версии iOS 14.5 появилась новая функция под названием «Оповещение о безопасности товаров». С помощью приложения «Найди меня» и трекеров от Apple под названием AirTags пользователи получат сообщение, если неизвестный объект движется вместе с ними.

Эта функция безопасности в Apple направлена на то, чтобы гарантировать пользователю, что место его пребывания не отслеживается без его ведома.

В то же время функцию AirTags можно отключить в девайсах, если, например, их использует вся семья. Перед отключением Apple присылает сообщение, что пользователь больше не будет получать уведомления о неизвестных объектах.

Как уточняет Macrumors, AirTags — устройство отслеживания Bluetooth, которое также предназначается для прикрепления к таким элементам, как ключи и кошельки. Он позволяет отслеживать их местоположение через приложение «Найди меня». Apple продолжает разработку девайса и пока не указала конкретной даты выпуска.

По материалам УКРИНФОРМ
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