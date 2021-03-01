Коронакризис: аренда жилья в некоторых городах Европы упала на 15%

Аренда жилья в некоторых городах Европы снизилась на 15% из-за пандемии коронавируса, который вызвал отток туристов.

Об этом сообщает Reuters.

По информации компаний по управлению имуществом в Лиссабоне, Барселоне, Праге и Венеции, где собственники жилья уже ищут арендаторов на средний и долгосрочный периоды, тогда как туристы обычно снимали квартиру на короткое время.

В аналитической компании AirDNA уточнили, что в 50 крупнейших городах Европы количество предложений жилья на одну ночь на Airbnb за последний месяц сократилось на 21,9% по сравнению с 2020 годом.

В Airbnb это объясняют тем, что люди начали менять свои привычки во время путешествий, отдавая предпочтение малым городам вместо популярных туристических центров.

Отмечается, что в некоторых европейских городах стоимость аренды жилья упала на 15% из-за появления большого количества предложений на рынке вследствие оттока туристов.

Как сообщалось, из-за коронакризиса Airbnb сокращает четверть персонала: 1,9 тыс. работников из 7,5 тыс. Это связано с попыткой компенсировать потерю доходов.

Во время пандемии сервис также запустил усиленный протокол уборки помещений. В частности, если у человека, который жил в арендованном доме, обнаружили коронавирус, в помещении должны продезинфицировать поверхности, открыть окна и не сдавать объект в течение 24 часов.