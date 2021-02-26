Nord Stream 2: у оператора ГТС рассказали, что будет, если российский газ пойдет в обход Украины

Гендиректор ГТС Украины Сергей Макогон рассказал о сценариях в случае достройки Nord Stream 2, если российский газ пойдет в обход Украины.
Его интервью в венгерском экономическом издании «Вилаггаздашаг» опубликовано на странице посольства Украины в Facebook.
«Мы разработали несколько сценариев. Поскольку в Украине — крупнейший внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе размером 30 млрд куб. м, а собственная добыча газа составляет 20 млрд куб. м, услуги газотранспортной системы будут востребованы в любом случае», — отметил Макогон.
По его словам, транзитные мощности будут оптимизированы, так как тогда не будет возможности позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита.
«Мы должны обеспечить экономически целесообразный тариф как для наших внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов. Это значит, что мы модернизируем только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а другие будем постепенно выводить из эксплуатации», — подчеркнул он.
В случае полного отказа от транзита по территории Украины уже нельзя будет воспринимать ГТС как доступный запасной вариант. «Это не было бы ни справедливой, ни реалистичной позицией», — подытожил глава ГТС.
Также, по его словам, в случае остановки транзита европейские страны столкнутся с потерей гибкости украинской ГТС, хотя она была запроектирована для быстрого обеспечения дополнительного спроса в ЕС.
«Даже путем увеличения суточного транзита на 150−200 млн куб. м Северные и Турецкий потоки не имеют такой гибкости, поэтому ЕС нужно будет вкладывать миллиарды евро в строительство новых газохранилищ и СПГ терминалов ради своей энергетической безопасности», — уточнил он.
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