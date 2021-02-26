0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 176 0

Nord Stream 2: у оператора ГТС рассказали, что будет, если российский газ пойдет в обход Украины

Nord Stream 2: у оператора ГТС рассказали, что будет, если российский газ пойдет в обход Украины

Гендиректор ГТС Украины Сергей Макогон рассказал о сценариях в случае достройки Nord Stream 2, если российский газ пойдет в обход Украины.

Его интервью в венгерском экономическом издании «Вилаггаздашаг» опубликовано на странице посольства Украины в Facebook.

«Мы разработали несколько сценариев. Поскольку в Украине — крупнейший внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе размером 30 млрд куб. м, а собственная добыча газа составляет 20 млрд куб. м, услуги газотранспортной системы будут востребованы в любом случае», — отметил Макогон.

По его словам, транзитные мощности будут оптимизированы, так как тогда не будет возможности позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита.

«Мы должны обеспечить экономически целесообразный тариф как для наших внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов. Это значит, что мы модернизируем только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а другие будем постепенно выводить из эксплуатации», — подчеркнул он.

В случае полного отказа от транзита по территории Украины уже нельзя будет воспринимать ГТС как доступный запасной вариант. «Это не было бы ни справедливой, ни реалистичной позицией», — подытожил глава ГТС.

Также, по его словам, в случае остановки транзита европейские страны столкнутся с потерей гибкости украинской ГТС, хотя она была запроектирована для быстрого обеспечения дополнительного спроса в ЕС.

«Даже путем увеличения суточного транзита на 150−200 млн куб. м Северные и Турецкий потоки не имеют такой гибкости, поэтому ЕС нужно будет вкладывать миллиарды евро в строительство новых газохранилищ и СПГ терминалов ради своей энергетической безопасности», — уточнил он.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.