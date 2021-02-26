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Межбанк: выход Ситибанка изменил ситуацию на торгах

Межбанк: выход Ситибанка изменил ситуацию на торгах

Как мы и предупреждали в утреннем прогнозе, пятница на валютном рынке прошла в два этапа. В первой половине дня и во время обеда — клиенты спешили и закрывали свои основные объемы операций как по гривне, так и по валюте. Впереди три выходных дня и поэтому все, кто хотел, быстро закрывали свои сделки, а кто не хотел или сомневался — просто переносили их сразу же на следующий вторник.

Если еще до 12 часов все складывалось для гривны относительно нормально, то выход Ситибанка и еще нескольких крупных клиентов перед обедом и во время него с покупкой доллара — вздернул котировки.

После обеда, на уже тихом предпраздничном рынке и на единичных сделках спекулянты закрепили курс на уровне 27,755/27,77 гривен за доллар уже до самого конца сессии. НБУ на рынок не выходил.

Ход торгов:

С утренних 27,70/27,72 гривен доллар к 11 часам просел до 27,675/27,69. На короткий период времени установилось шаткое равновесие. Но ближе к 12 часам часть покупателей решила, что «дно» по курсу на сегодня достигнуто, и вышли на рынок. Своим спросом они «подогрели» курс до 27,705/27,72 к полудню и до 27,73/27,745 к обеду, а выход в обед Ситибанка с покупкой доллара — окончательно изменил расклад на торгах в пользу постепенного роста котировок. На пустеющем рынке к 15 часам доллар вырос до 27,75/27,765 гривен, а завершилась предпраздничная сессия на отметке 27,755/27,77 гривен.

Главные события 5 марта на валютном рынке:

  • Доллар вырос с утренних 27,70/27,72 до 27,755/27,77 гривен к концу дня.
  • Нацбанк не выходил на рынок с интервенциями.
  • Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,6942 гривен, а официальный на 9 марта 2021 года установлен на отметке 27,7091 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,75 / 27,76
евро — 33,12 / 33,14

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1909 / 1,1910

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По материалам Finance.UA
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