ВАКС отменил решение суда по «газовому» делу о хищении на 700 миллионов

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского райсуда Киева о передаче производства о хищении газа НАК «Нафтогаз Украины» на 729,8 млн грн в расследование другому правоохранительному органу.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Фейсбуке.
«Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского райсуда столицы о передаче дела о хищении газа НАК „Нафтогаз Украины“ на 729,8 млн грн в расследование другому органу», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, 18 февраля Национальное антикоррупционное бюро заявило, что Печерский районный суд города Киева незаконно вмешался в это расследование НАБУ о хищении газа, принадлежавшего НАК «Нафтогаз Украины».
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