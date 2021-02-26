ВАКС отменил решение суда по «газовому» делу о хищении на 700 миллионов

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского райсуда Киева о передаче производства о хищении газа НАК «Нафтогаз Украины» на 729,8 млн грн в расследование другому правоохранительному органу.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Фейсбуке.

«Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Печерского райсуда столицы о передаче дела о хищении газа НАК „Нафтогаз Украины“ на 729,8 млн грн в расследование другому органу», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 18 февраля Национальное антикоррупционное бюро заявило, что Печерский районный суд города Киева незаконно вмешался в это расследование НАБУ о хищении газа, принадлежавшего НАК «Нафтогаз Украины».