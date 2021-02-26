Права, льготы и гарантии работающих женщин: разъясняет Гоструда

Конституция Украины гарантирует женщинам равные с мужчинами права и свободы и равные возможности по их реализации. Вместе с тем, трудовое законодательство, учитывая физиологические особенности организма женщины, интересы охраны материнства и детства, устанавливает специальные нормы, касающиеся охраны труда и здоровья женщин.
Об этом сообщает Главное управление Гоструда в Харьковской области.
Основные права и ограничения, по которым запрещается применение труда женщин:
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Также существует много других ограничений и льгот для работающих женщин, которые уже являются или готовятся стать мамами:
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