Права, льготы и гарантии работающих женщин: разъясняет Гоструда

Конституция Украины гарантирует женщинам равные с мужчинами права и свободы и равные возможности по их реализации. Вместе с тем, трудовое законодательство, учитывая физиологические особенности организма женщины, интересы охраны материнства и детства, устанавливает специальные нормы, касающиеся охраны труда и здоровья женщин.

Об этом сообщает Главное управление Гоструда в Харьковской области.

Основные права и ограничения, по которым запрещается применение труда женщин:

работа в ночное время. Так, в соответствии со ст. 175 КЗоТ привлечение женщин к работам в ночное время не допускается. Однако из этого правила есть два исключения: 1) женщины, которые работают на предприятиях, где заняты лишь члены одной семьи; 2) в области народного хозяйства, где это вызвано особой необходимостью и разрешено в качестве временной меры;

работа беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет в ночное, сверхурочное время, работа в выходные дни и направление в командировки;

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привлечение к сверхурочным работам или направление в командировки женщин, имеющих детей в возрасте от трех до четырнадцати лет или детей с инвалидностью;

Также существует много других ограничений и льгот для работающих женщин, которые уже являются или готовятся стать мамами:

запрещено отказывать женщинам в приеме на работу и снижать им заработную плату по причинам, связанным с беременностью или наличием детей в возрасте до 3 лет, а одиноким матерям – с наличием ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью. Отказ в приеме на работу определенных категорий женщин возможна, только если это обоснованно;

запрещено устанавливать испытательный срок при приеме на работу беременным женщинам, а также одиноким матерям, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью;

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беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо они переводятся на другую работу, более легкую и исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, а женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, в случае невозможности выполнения прежней работы переводятся на другую работу до достижения ребенком возраста трех лет. При этом зарплата сохраняется на уровне не ниже среднего заработка по прежней работе;

беременным женщинам на основании медицинского заключения предоставляют оплачиваемый отпуск в связи с беременностью и родами продолжительностью 70 календарных дней до родов и 56 (в случае рождения двух или более детей и в случае осложненных родов – 70) календарных дней после родов;

по желанию женщины в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком она может работать на условиях неполного рабочего времени или на дому;

женщине, которая работает и имеет двух или более детей в возрасте до 15 лет или ребенка-инвалида, или которая усыновила ребенка, матери инвалида с детства подгруппы А І группы, одинокой матери предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней. При наличии нескольких оснований для предоставления этого отпуска его общая продолжительность не должна превышать 17 календарных дней.

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