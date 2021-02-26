«Тарифная» комиссия оштрафовала семь газсбытов, принудительно подключавших потребителей

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала 7 компаний (гасбыты. — Ред.) за нарушение прав потребителей в процессе продажи газа населению.
Соответствующее решение энергетический регулятор принял на заседании 5 марта.
Так, на 5 газсбытов были наложены штрафы за присоединение потребителей к своей абонентской базе без их согласия или, получив такие заявление с опозданием или постфактум.
«У нас недавно состоялся автоматический переход (на поставщика последней надежды (ППН), например, в случае банкротства, ликвидации, аннулирования лицензии прежнему поставщику газа. — Ред.) для бытовых потребителей. Но все поставщики должны понимать, если потребитель попал на ППН, то к нему потребитель может вернуться только после подписания заявления на присоединение. Даже если такое происходит с одним потребителем (поставщик возвращает к себе потребителя без заявления. — Ред.), то такого не должно быть», — объяснила в ходе заседания причины наложения штрафов директор департамента НКРЭКУ Татьяна Рябуха.
Так, на ООО «Киевоблгаз Сбыт» был наложен минимальный штраф 51 тыс. грн, за то, что газсбыт без заявления присоединил к себе 6 потребителей.
На ООО «Полесьегаз» был наложен штраф в размере 102 тыс. за присоединение без заявлений более 11,2 тыс. бытовых потребителей.
На ООО «Газпостачсервис» и ООО «Газовик» был наложен штраф — каждой компании в размере 102 тыс., за присоединение через оформление таких заявлений с опозданием.
ГП «Шепетовкагаз» ПАО «Шепетовкагаз» было оштрафовано на 102 тыс. грн за присоединение без заявлений более 21 тыс. потребителей.
Кроме того, за опоздание с публикацией цены на газ для бытовых потребителей на 51 тыс. грн было оштрафовано ООО «Азовгаз».
Максимально возможный штраф в размере 850 тыс. грн был наложен на ЧАО «Мелитопольгаз» — за отказ передать поставщику последней надежды — ГК «Нафтогаз», данных потребителей, решивших сменить этого поставщика на ППН.
«У нас на повестке стоял вопрос о лишении вас лицензии. Но пока пошли на максимальный штраф. На ППН попадают по всей Украине потребители. Но вы единственное газораспределительное предприятие, которое не передает данные поставщику последней надежды (Нафтогазу — ред.), что предусмотрено Кодексом газораспределительных сетей. И этот максимальный штраф — это самое меньшее, что можно сделать в данной ситуации», — подчеркнул глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коболев предлагает перенести новые тарифы на газ, чтобы украинцы увидели рыночные цены9 ч. назад - 11363 11
Карантин в Украине: Шмыгаль объяснил, почему не закрыли «Буковель»11 ч. назад - 1666 11
Степанов обещает минимальную зарплату для врачей от 23 тысяч гривен10 ч. назад - 510 7
Польша планирует запустить первый атомный энергоблок в 2033 году15 ч. назад - 657 6
Депутаты и инвесторы призвали власти решить проблемы «зеленой» энергетики4 ч. назад - 271 6
Коболев предлагает перенести новые тарифы на газ, чтобы украинцы увидели рыночные цены9 ч. назад - 11363 11
Карантин в Украине: Шмыгаль объяснил, почему не закрыли «Буковель»11 ч. назад - 1666 11
Каждый украинец имеет право на 2 га бесплатной земли5 ч. назад - 1199
Украина закончила зиму с рекордными запасами газа в хранилищах — инфографика14 ч. назад - 1018 6
Шмыгаль назвал пять требований к Украине для получения транша МВФВчера, 21:02 - 976 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 622 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1091
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2244
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1935 9
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1754 5