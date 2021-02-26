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«Тарифная» комиссия оштрафовала семь газсбытов, принудительно подключавших потребителей

«Тарифная» комиссия оштрафовала семь газсбытов, принудительно подключавших потребителей

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала 7 компаний (гасбыты. — Ред.) за нарушение прав потребителей в процессе продажи газа населению.

Соответствующее решение энергетический регулятор принял на заседании 5 марта.

Так, на 5 газсбытов были наложены штрафы за присоединение потребителей к своей абонентской базе без их согласия или, получив такие заявление с опозданием или постфактум.

«У нас недавно состоялся автоматический переход (на поставщика последней надежды (ППН), например, в случае банкротства, ликвидации, аннулирования лицензии прежнему поставщику газа. — Ред.) для бытовых потребителей. Но все поставщики должны понимать, если потребитель попал на ППН, то к нему потребитель может вернуться только после подписания заявления на присоединение. Даже если такое происходит с одним потребителем (поставщик возвращает к себе потребителя без заявления. — Ред.), то такого не должно быть», — объяснила в ходе заседания причины наложения штрафов директор департамента НКРЭКУ Татьяна Рябуха.

Так, на ООО «Киевоблгаз Сбыт» был наложен минимальный штраф 51 тыс. грн, за то, что газсбыт без заявления присоединил к себе 6 потребителей.

На ООО «Полесьегаз» был наложен штраф в размере 102 тыс. за присоединение без заявлений более 11,2 тыс. бытовых потребителей.

На ООО «Газпостачсервис» и ООО «Газовик» был наложен штраф — каждой компании в размере 102 тыс., за присоединение через оформление таких заявлений с опозданием.

ГП «Шепетовкагаз» ПАО «Шепетовкагаз» было оштрафовано на 102 тыс. грн за присоединение без заявлений более 21 тыс. потребителей.

Кроме того, за опоздание с публикацией цены на газ для бытовых потребителей на 51 тыс. грн было оштрафовано ООО «Азовгаз».

Максимально возможный штраф в размере 850 тыс. грн был наложен на ЧАО «Мелитопольгаз» — за отказ передать поставщику последней надежды — ГК «Нафтогаз», данных потребителей, решивших сменить этого поставщика на ППН.

«У нас на повестке стоял вопрос о лишении вас лицензии. Но пока пошли на максимальный штраф. На ППН попадают по всей Украине потребители. Но вы единственное газораспределительное предприятие, которое не передает данные поставщику последней надежды (Нафтогазу — ред.), что предусмотрено Кодексом газораспределительных сетей. И этот максимальный штраф — это самое меньшее, что можно сделать в данной ситуации», — подчеркнул глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

По материалам УКРИНФОРМ
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