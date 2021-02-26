Денежные переводы украинцев проверят: что изменится

Украинцев будут при переводе средств усиленно идентифицировать. Депутаты Верховной Рады приняли за основу соответствующий законопроект №4364. Документ предлагает четкое распределение прав и обязанностей пользователей и поставщиков платежных услуг (банков и небанковских финучреждений).

В случае окончательного принятия закона в Украине появятся требования к управлению рисками банков и аутентификации граждан (специальных проверок). В частности, электронное взаимодействие банков и небанковских финучреждений с украинцами будет осуществляться только после аутентификации пользователей-физлиц.

Что изменится. Во-первых, как говорится в пояснительной записке, в Украине появятся девять платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными, а две — нефинансовыми (также будет определен круг их поставщиков). Во-вторых, небанковские финучреждения смогут осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах.

Закон установит требования к авторизации поставщиков платежных услуг и внедрит, в частности, возможности создания и деятельности малых платежных учреждений с упрощенными к ним требованиями. Поставщики платежных услуг будут приобретать статус финучреждений одновременно с правом на оказание платежных услуг.

При этом выпускать электронные деньги и эмитировать карты смогут не только банки, но и другие поставщики платежных услуг, получившие лицензию. Закон определит полномочия НБУ для создания регуляторной платформы для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях.

Как это коснется клиентов. Как отмечает советник главы правления Кредитвест банка Василий Невмержицкий, большинство клиентов крупнейших украинских розничных банков, скорее всего, никакой разницы после вступления закона в силу не почувствуют, поскольку суть этих изменений — защитить деньги клиента от мошенников.

А крупные розничные финучреждения и сейчас активно работают над алгоритмами и системами защиты. Изменения не касаются отслеживания операций. Новые требования выдвинут организациям, предоставляющим платежные услуги, а это не только банки, но и лицензированные финкомпании, где проводить дополнительные проверки будут в ряде случаев.

«Во-первых, проверку проведут при попытках получить доступ к счету клиента из нетипичного места. Например, когда человек пытается войти в мобильное приложение с нового устройства, новой точки доступа, которые ранее он никогда не использовал», — объясняет Василий Невмержицкий.

Во-вторых, дополнительная защита понадобится при инициировании любой платежной операции. По сути, речь идет о любом платеже банковской картой онлайн.

Закон также требует проводить усиленную аутентификацию при любых других действиях, «которые напоминают мошеннические». Как говорит эксперт, это довольно скользкая формулировка, которую, как он допускает, придется корректировать ко второму чтению законопроекта. Однако на деле многие банки руководствуются таким принципом и сейчас.

«Специальные алгоритмы создают что-то вроде цифрового слепка типичного поведения клиента. И если действие выходит за рамки „нормального“, или операция по своей структуре похожа на уже известные мошеннические схемы, требуется дополнительная проверка. В ряде случаев даже возможна блокировка операции», — говорит он.

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