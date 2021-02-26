Схема на 2 миллиарда: СБУ не дала списать 455 судов и барж с баланса Дунайского пароходства

Служба безопасности Украины заблокировала попытку незаконного отчуждения имущества ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» со стороны топ-менеджмента компании. Своими действиями организаторы могли нанести ущерб государству на более чем 2 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что афера было организована под видом «реорганизации» деятельности пароходства. В ходе ее дельцы планировали вывести с баланса общества 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда, баржи. Все это – в интересах иностранной коммерческой структуры.
Организаторы также планировали искусственно инвестировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставный капитал иностранной компании.
Для реализации противоправной схемы злоумышленники предоставили в профильное Министерство документацию о нулевой стоимости 455 единиц флота, согласование которой позволило бы самостоятельно распоряжаться государственным имуществом.
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