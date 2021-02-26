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Укрпочта поднялась на 53 позиции в мировом рейтинге качества экспресс-доставки

Укрпочта поднялась на 53 позиции в мировом рейтинге качества экспресс-доставки

АО «Укрпочта» по итогам четвертого квартала 2020 года поднялась на 53 строки в мировом рейтинге PwC по качеству предоставления услуги экспресс-доставки EMS.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Укрпочта заняла 92-е место из 198 почтовых служб администраций. Тогда как в четвертом квартале 2019 года Украинская международная экспресс-доставка EMS, которая в то время предоставлялась Государственным предприятием специальной связи (ГПСС), занимала 145 строку рейтинга.

«Укрпочта получила сервис EMS в апреле прошлого года, в самый разгар карантинных ограничений. И процесс его передачи в наше подчинение требовал значительной перестройки. Кроме того, из-за влияния пандемии и отмены многих пассажирских авиарейсов, еще нужно было решить вопрос с логистикой и перестройкой маршрутов доставки. Это заняло определенное время, однако динамику улучшения качества сервиса видим в рейтинге PwC», — рассказал директор Укрпочты Игорь Смелянский.

По материалам УКРИНФОРМ
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