Михаил Федоров: Bitcoin — скоро ли предел

В марте 2013 года Bitcoin округленно стоил 50 долларов. И вот теперь, по прошествии 8 лет он вырос в цене в 1000 раз и стоит округленно 50 тысяч долларов.

Прошлый рост цены на Bitcoin является для людей самым лучшим и действенным доказательством того, что вложения в Bitcoin — это хорошая и прибыльная инвестиция. И многие люди, оглядываясь в прошлое, хотят повторения этой истории.

Люди несут деньги в Bitcoin ради потенциальной прибыли, в надежде что цена на криптовалюту будет и дальше расти. И это является главной мотивацией, покупающих Bitcoin. Но совершенно очевидно, что ничто не может расти до бесконечности и у всего есть свой предел.

Найти этот предел у Bitcoin сложно, потому что в истории с Bitcoin не так просто провести какой-либо фундаментальный анализ по оценке его цены. Тем не менее цену Bitcoin все же можно познать в сравнении.

Капитализация Bitcoin

Для сравнения нужно оценивать не непосредственно цену за один Bitcoin, а сравнить цену за все существующие Bitcoin, то есть определить капитализацию Bitcoin.

Осенью прошлого года оценочно в мире было 18,5 млн Bitcoin. И если это количество умножить на цену 50 тысяч долларов, то общая капитализация Bitcoin составит 925 млрд долларов. И точно так же можно высчитать общую капитализацию Bitcoin для любой цены и сделать сравнение с другими активами.

При цене 65 тысяч долларов, капитализация Bitcoin составит 1,2 трлн долларов и сравняется с Балансом Банка Англии, который составляет 876 млрд фунтов стерлингов.

При цене 100 тысяч долларов, общая цена всех Bitcoin составит 1,85 трлн долларов, что будет сопоставимо по стоимости с золотым запасом всех стран мира, оценочный объем которого составляет 35 тысяч тонн.

Если Bitcoin достигнет цены 150−200 тысяч долларов, то общая цена всех Bitcoin будет составлять 2,7−3,7 трлн долларов. А это будет сопоставимо с резервами Китая, величина которых составляет 3,2 трлн долларов. Или с госдолгом Италии, который равен 2,6 трлн евро. Или с годовым ВВП Индии или Великобритании.

При цене 400 тысяч долларов, общая стоимость Bitcoin почти сравняется с балансом ФРС , который равен 7,6 трлн долларов. То есть Bitcoin будет стоить, как все «первичные» доллары.

При цене 560 тысяч долларов, цена всех Bitcoin составит 10,3 трлн долларов, что примерно сравняется с ценой всего золота мира, когда-либо добытого на планете, при цене золота 1800 долларов за унцию. А это 190 тысяч тонн золота, включающее и золото в резервах, и золото в ювелирных украшениях, и в промышленных товарах, и во всем остальном.

При цене 1 млн долларов за 1 Bitcoin, общая цена всех Bitcoin достигнет 18,5 трлн долларов и сравняется с денежной массой США , по так называемому агрегату М 2 , которая в январе 2021 года составляла 19,4 трлн долларов. То есть Bitcoin будет стоить, как все доллары вообще.

При цене 5,4 млн долларов, то есть при росте цены Bitcoin примерно в 100 раз от текущей цены, его капитализация составит 100 трлн долларов и сравняется с капитализацией всего мирового рынка акций, то есть с ценой всех компаний мира вместе взятых, что торгуют на всех биржах мира.

По 15 млн долларов, за один Bitcoin, его капитализация, сравняется с уровнем всего мирового долга, который по оценке вашингтонского Института международных финансов в конце 2020 года составлял 281 трлн долларов.

Если цена Bitcoin возрастет еще раз в 1000 раз до 50 млн долларов, то стоимость всех Bitcoin составит 925 триллионов долларов, то есть почти квадрильон долларов. Эта цифра превысит годовой ВВП мира более чем в 11 раз. Также эта цифра превысит стоимость всех денег и всех активов в мире. То есть Bitcoin будут стоить больше, чем весь мировой долг, вся недвижимость в мире и все компании мира вместе взятые.

Конечно, где предел для цены Bitcoin, не знает никто. Но очевидно, что Bitcoin не сможет еще раз возрасти в 1000 раз. Вряд ли в текущий момент у Bitcoin есть основания сравнятся с долларом США, ведь он не хранится в резервах стран, и с его помощью не осуществляется львиная доля мировой торговли.

Мой прогноз: в дальнейшем, даже если цена на Bitcoin будет расти, темп этого роста явно будет медленнее прежнего.

Во всем остальном, вера инвесторов может быть безгранична. Но инвесторам в Bitcoin при этом стоит помнить, что для снижения стоимости — ограничений нет.

Михаил Федоров, аналитик