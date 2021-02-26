Михаил Федоров: Bitcoin — скоро ли предел

В марте 2013 года Bitcoin округленно стоил 50 долларов. И вот теперь, по прошествии 8 лет он вырос в цене в 1000 раз и стоит округленно 50 тысяч долларов.
Прошлый рост цены на Bitcoin является для людей самым лучшим и действенным доказательством того, что вложения в Bitcoin — это хорошая и прибыльная инвестиция. И многие люди, оглядываясь в прошлое, хотят повторения этой истории.
Люди несут деньги в Bitcoin ради потенциальной прибыли, в надежде что цена на криптовалюту будет и дальше расти. И это является главной мотивацией, покупающих Bitcoin. Но совершенно очевидно, что ничто не может расти до бесконечности и у всего есть свой предел.
Найти этот предел у Bitcoin сложно, потому что в истории с Bitcoin не так просто провести какой-либо фундаментальный анализ по оценке его цены. Тем не менее цену Bitcoin все же можно познать в сравнении.
Капитализация Bitcoin
Для сравнения нужно оценивать не непосредственно цену за один Bitcoin, а сравнить цену за все существующие Bitcoin, то есть определить капитализацию Bitcoin.
Осенью прошлого года оценочно в мире было 18,5 млн Bitcoin. И если это количество умножить на цену 50 тысяч долларов, то общая капитализация Bitcoin составит 925 млрд долларов. И точно так же можно высчитать общую капитализацию Bitcoin для любой цены и сделать сравнение с другими активами.
Конечно, где предел для цены Bitcoin, не знает никто. Но очевидно, что Bitcoin не сможет еще раз возрасти в 1000 раз. Вряд ли в текущий момент у Bitcoin есть основания сравнятся с долларом США, ведь он не хранится в резервах стран, и с его помощью не осуществляется львиная доля мировой торговли.
Мой прогноз: в дальнейшем, даже если цена на Bitcoin будет расти, темп этого роста явно будет медленнее прежнего.
Во всем остальном, вера инвесторов может быть безгранична. Но инвесторам в Bitcoin при этом стоит помнить, что для снижения стоимости — ограничений нет.
Михаил Федоров, аналитик
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