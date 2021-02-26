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Huawei подала два патента на электромобили и систему вождения

Huawei подала два патента на электромобили и систему вождения

За прошедшие годы Huawei зарекомендовала себя как активного игрока в автомобильной промышленности, выпустив несколько продуктов и решений, направленных на то, чтобы сделать вождение легким и увлекательным. В прошлом месяце в Сети появилось сообщение о том, что компания планирует полностью выйти на рынок электромобилей. Теперь эти слухи подтвердились.

Энтузиасты обнаружили несколько патентов Huawei, касающихся электромобилей. В частности, два патента, поданные Huawei Technologies Co., Ltd., называются «Система электропривода, трансмиссия и электромобиль». Оба патента были поданы 21 октября 2021 года и имеют номера заявок CN112436747A и CN112436779A.

В патентах описывается система электропривода, которая подключена к блоку аккумуляторных батарей и включает в себя шину, бортовое зарядное устройство, трехуровневую схему инвертора, схему преобразования постоянного тока и контроллер. Контроллер используется для управления первой и второй схемами преобразования. Разработанная система электропривода обеспечивает экономию пространства и средств.

Это технические термины, которые могут не иметь большого смысла для тех, кто не знаком с системами электромобилей, но суть в том, что Huawei, вероятно, работает над своим собственным электромобилем. Однако имейте в виду, что электромобиль может появиться не скоро.

По материалам ITsider.
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