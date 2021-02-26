Завод «Большевик» в Киеве могут продать за миллиард

Фонд государственного имущества рассчитывает выручить на аукционе по продаже “Первого киевского машиностроительного завода” по меньшей мере 1 миллиард гривень.
Стартовая цена ПКМЗ на торгах пока не известна, ее определит советник – аудитор из “большой четверки” компания “KPMG Украина”. Она будет сопровождать объект до заключения соглашения с новым владельцем и перевода средств победителем аукциона.
Аудиторы отказались от комментариев, ссылаясь на соглашение о неразглашении информации.
Управляющий директор Colliers Ukraine Александр Носаченко считает, что государство сможет выручить за “Большевик” 1,3-1,5 млрд грн или 45-55 млн долл. При определенных условиях – даже больше. “Сумма может превысить 1,5 миллиарда гривень, если инвесторы будут активными, а “упаковка” объекта – грамотной”, – уточнил Носаченко.
В ответе на запрос ЭП ФГИ сообщил, что надеется выторговать за актив “несколько миллиардов гривень”. Для этого необходимо привлечь максимальное количество участников аукциона.
Участники строительного рынка не владеют информацией о потенциальных инвесторах. “Нет никаких слухов о договоренностях”, – заявили источники ЭП.
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