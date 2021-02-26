Электровнедорожник: Porsche анонсировала Taycan Cross Turismo (видео)

Компания Porsche AG представила новый электромобиль Porsche Taycan Cross Turismo, который является внедорожной версией модели Porsche Taycan.

“Как и спортивный седан Taycan, уже представленный на рынке Украины, модель Taycan Cross Turismo получила электрический привод с 800-вольтной архитектурой и высокотехнологическое шасси с полным приводом и адаптивной пневмоподвеской”, – говорится в сообщении.

Автопроизводитель предлагает потенциальным покупателям четыре модификации Porsche Taycan Cross Turismo, все из которых будут доступны в момент выхода на рынок:

Taycan 4 Cross Turismo мощностью 280 кВт (380 л.с.), кратковременное увеличение мощности до 350 кВт (476 л.с.) для системы контроля запуска, ускорения, 0–100 км/ч за 5,1 секунды, максимальная скорость 220 км/ч, доступный запас хода на одном заряде (WLTP) 389–456 км.

Taycan 4S Cross Turismo мощностью 360 кВт (490 л.с.), кратковременное увеличение мощности до 420 кВт (571 л.с.) для системы контроля запуска, ускорения, 0–100 км/ч за 4,1 секунды, максимальная скорость 240 км/ч, доступный запас хода на одном заряде (WLTP) 388–452 км.

Taycan Turbo Cross Turismo мощностью 460 кВт (625 л.с.), кратковременное увеличение мощности до 500 кВт (680 л.с.) для системы контроля запуска, ускорения, 0–100 км/ч за 3,3 секунды, максимальная скорость 250 км/ч, доступный запас хода на одном заряде (WLTP) 395–452 км.

Taycan Turbo S Cross Turismo мощностью 460 кВт (625 л.с.), кратковременное увеличение мощности до 560 кВт (761 л.с.) для системы контроля запуска, ускорения, 0–100 км/ч за 2,9 секунды, максимальная скорость 250 км/ч, доступный запас хода на одном заряде (WLTP) 388–419 км.

Шасси с полным приводом и адаптивной пневмоподвеской поставляется как стандартная комплектация для всех четырех модификаций. Опциональный пакет для езды по бездорожью (Off-road) увеличивает высоту дорожного просвета на 30 мм. Стандартный режим для движения по гравию (Gravel Mode) подчеркивает готовность новой модели к дорогам с плохим покрытием.