Коболев предлагает перенести новые тарифы на газ, чтобы украинцы увидели рыночные цены

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев предложил перенести введение годовых тарифов на газ с апреля на май для того, чтобы украинцы смогли увидеть рыночные цены в апреле и понять, что было бы без годового продукта.

Такую идею топ-менеджер государственной компании озвучил в интервью для программы «Запитання тут ставимо ми» на Радио Н В . «Мы предлагаем ввести обязательный годовой продукт с 1 мая, так как конечному потребителю надо четко понимать, что было бы, если бы годового продукта не было, то есть дать рынку продемонстрировать себя», — сказал Коболев.

Годовой тариф предполагает, что украинцы в течение 12 месяцев будут платить за газ равными частями по фиксированному тарифу. Для этого нужно заявить поставщику, сколько голубого топлива вы планируете потратить. В конце действия годового тарифа проведут перерасчет: если потреблять больше, придется доплатить, а если меньше, можно будет использовать переплату для оплаты новых объемов.

«А годовой продукт, о котором сейчас говорит регулятор, не до конца является полноценным годовым продуктом. Это фактически фиксированная годовая цена. При этом объемы колеблются в зависимости от фактического объема потребления. Почему пока этот вариант является приоритетным? Потому что регулятор и мы все переживаем, чтобы у потребителя не сложилось впечатление, что он сначала переплачивает в летние месяцы, а что будет зимой — непонятно», — сказал Коболев.