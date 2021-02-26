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Коболев предлагает перенести новые тарифы на газ, чтобы украинцы увидели рыночные цены

Коболев предлагает перенести новые тарифы на газ, чтобы украинцы увидели рыночные цены

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев предложил перенести введение годовых тарифов на газ с апреля на май для того, чтобы украинцы смогли увидеть рыночные цены в апреле и понять, что было бы без годового продукта.

Такую идею топ-менеджер государственной компании озвучил в интервью для программы «Запитання тут ставимо ми» на Радио Н В. «Мы предлагаем ввести обязательный годовой продукт с 1 мая, так как конечному потребителю надо четко понимать, что было бы, если бы годового продукта не было, то есть дать рынку продемонстрировать себя», — сказал Коболев.

Годовой тариф предполагает, что украинцы в течение 12 месяцев будут платить за газ равными частями по фиксированному тарифу. Для этого нужно заявить поставщику, сколько голубого топлива вы планируете потратить. В конце действия годового тарифа проведут перерасчет: если потреблять больше, придется доплатить, а если меньше, можно будет использовать переплату для оплаты новых объемов.

«А годовой продукт, о котором сейчас говорит регулятор, не до конца является полноценным годовым продуктом. Это фактически фиксированная годовая цена. При этом объемы колеблются в зависимости от фактического объема потребления. Почему пока этот вариант является приоритетным? Потому что регулятор и мы все переживаем, чтобы у потребителя не сложилось впечатление, что он сначала переплачивает в летние месяцы, а что будет зимой — непонятно», — сказал Коболев.

По материалам Обозреватель
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