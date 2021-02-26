В Минздраве рассказали, когда Covid-вакцина появится на коммерческом рынке

Вакцинироваться от коронавируса без очереди будет возможно не ранее лета 2021 года. Сейчас ни в одной частной клинике вакцин нет из-за большого ажиотажа на всемирном рынке. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «1+1».
По его словам, у производителей хватает мощностей только для производства препаратов согласно контрактам с правительствами стран. О частных медучреждениях речь не идет.
«Я уверен, что на коммерческом рынке, исходя из наших переговоров с производителями, раньше лета-осени вакцины просто не появятся», — сказал глава ведомства.
В свою очередь глава Ассоциации анестезиологов Украины профессор Сергей Дубров подтвердил, что в настоящее время в частных клиниках вакцин нет. Получить прививку Pfizer вне очереди нереально.
Вчера, 4 марта, в прямом эфире вакцинировались ряд публичных личностей, среди которых ведущие Александр Педан и Наталья Мосейчук, певица Руслана, а также известные медики. Всего по состоянию на 4 марта прививки от коронавируса получили почти 12,5 тыс. украинцев.
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