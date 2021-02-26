Кто не имеет права на списание налогового долга из-за карантина

Налоговики привели перечень налогоплательщиков, которые не имеют права на участие в процедуре списания штрафов и пени.
Об этом сообщается на сайте ГНС в г. Киеве.
В налоговой напоминают, что 10 декабря 2020 года вступил в силу Закон Украины № 1072-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно социальной поддержки налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».
Так, если налогоплательщик в течение шести месяцев со дня вступления в силу Закона № 1072 погасил всю сумму налогового долга (без штрафных санкций, пени, кроме неуплаченных процентов за пользование рассрочкой/отсрочкой), возникшего по состоянию на 1 ноября 2020 года, то штрафные санкции и пеня подлежат списанию.
Положение этого пункта не применяется к таким категориям плательщиков:
Штрафные санкции и пеня, подлежащие применению и начислению в связи с уплатой такого налогового долга, не подлежат применению и начислению, а начисленные подлежат корректировке до нулевых показателей.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль рассказал, каким будет тариф на электроэнергию для населения с 1 апреляВчера, 14:02 - 3356 22
Как правительство узаконит фрилансеровПозавчера, 21:01 - 2075 7
Украина закончила зиму с рекордными запасами газа в хранилищах — инфографика8 ч. назад - 696 6
Как предлагают списать долги по валютным кредитам - законопроектВчера, 15:59 - 1446 6
Стартовали продажи квартир в KYЇVPROEKT Citу SpaceВчера, 12:55 - 1700 4
Что будет с курсом гривны в 2021 году: НБУ дал прогнозВчера, 19:01 - 3301
На «Украинскую биржу» зашли ценные бумаги американских IT-гигантовВчера, 15:00 - 2037
Как предлагают списать долги по валютным кредитам - законопроектВчера, 15:59 - 1446 6
Коболев предлагает перенести новые тарифы на газ, чтобы украинцы увидели рыночные цены3 ч. назад - 1215 2
Карантин в Украине: Шмыгаль объяснил, почему не закрыли «Буковель»5 ч. назад - 1043 3
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 592 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1063
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2187
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1894 7
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1724 5