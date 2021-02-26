Кто не имеет права на списание налогового долга из-за карантина

Налоговики привели перечень налогоплательщиков, которые не имеют права на участие в процедуре списания штрафов и пени.

Об этом сообщается на сайте ГНС в г. Киеве.

В налоговой напоминают, что 10 декабря 2020 года вступил в силу Закон Украины № 1072-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно социальной поддержки налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Так, если налогоплательщик в течение шести месяцев со дня вступления в силу Закона № 1072 погасил всю сумму налогового долга (без штрафных санкций, пени, кроме неуплаченных процентов за пользование рассрочкой/отсрочкой), возникшего по состоянию на 1 ноября 2020 года, то штрафные санкции и пеня подлежат списанию.

Положение этого пункта не применяется к таким категориям плательщиков:

крупных налогоплательщиков, соответствующих критериям, определенным подпунктом 14.1.24 пункта 14.1 статьи 14 НКУ ;

; лиц, на которых распространяются судебные процедуры, определенные Кодексом Украины по процедурам банкротства;

лиц, в отношении которых имеются судебные решения, вступившие в законную силу, которыми рассрочено (отсрочено) взыскание налогового долга;

банков, на которые распространяются нормы Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц»;

лиц, имеющих налоговый долг по таможенным платежам;

лиц, имеющих задолженность по уплате санкций за нарушение законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности и пени.

Штрафные санкции и пеня, подлежащие применению и начислению в связи с уплатой такого налогового долга, не подлежат применению и начислению, а начисленные подлежат корректировке до нулевых показателей.

Справка Finance.ua:

Государственная налоговая служба Украины в автоматическом режиме списала налоговые долги почти 3,7 млн налогоплательщиков.

Справка об отсутствии задолженности формируется при отсутствии у плательщика налогового долга и/или недоимки по уплате единого взноса.

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