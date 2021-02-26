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Семь украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире

Семь украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире

Семь высших учебных заведений Украины вошли в рейтинг лучших университетов мира QS Ranking. Лучшие результаты продемонстрировали:

Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина занял 477-е место.

Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко «осел» между 601-м и 650-м местами.

НТУ «Харьковский политехнический институт» — между 651-м и 700-м местами.

Также в рейтинг попали НТУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», Сумской национальный университет, «Львовская политехника» и «Киево-Могилянская Академия».

По материалам Сегодня
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