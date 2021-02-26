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В Италии переболевшим COVID-19 будут вводить одну дозу вакцины

В Италии переболевшим COVID-19 будут вводить одну дозу вакцины

В Италии всем людям, которые уже переболели COVID-19, будут вводить только одну дозу вакцины. В Министерстве здравоохранения отметили, что предпринятое решение сэкономит дефицитные дозы препаратов от коронавируса.

Об этом сообщает The Telegraph.

Таким образом, одной дозой рекомендуют прививать тех, кто переболел коронавирусной болезнью или же имел такой диагноз без симптомов три-шесть месяцев назад.

Италия — уже третья страна ЕС, которая идет на подобный шаг — введение одной дозы вакцины переболевшим COVID-19. Такое решение также приняли во Франции и Испании.

Напомним, Италия заблокировала поставку из Евросоюза вакцины AstraZeneca от коронавируса. Решение было принято в рамках механизма по авторизации вывоза вакцин из ЕС.

Кроме того, правительство Италии приняло решение продлить запрет на поездки между регионами. Ограничение будет действовать по меньшей мере до 27 марта.

Также сообщалось, что в Италии продлили запрет на работу горнолыжных курортов. Непрофессиональным спортсменам запрещено посещать такие курорты до 5 марта.

По материалам РБК-Украина
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