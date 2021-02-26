Украинские оборонные госпредприятия декларируют миллионы убытков

За девять месяцев 2020 года государственные предприятия Министерства обороны Украины получили чистые убытки на сумму 22,2 млн грн.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана госпредприятий за три квартала 2020 года, который проанализировала экспертная организация StateWatch.

В компании отмечают, что в течение последних четырех лет государственные предприятия Минобороны также отчитывались только об убытках.

Согласно отчетам о выполнении финансовых планов, в 2017 году общий чистый убыток всех предприятий Минобороны составил 22,4 млн грн. Финансовые показатели 2018 года завершились с убытками в сумме 8,2 млн грн.

При этом, крупнейшее превышение расходов над доходами пришлось на 2019 год, когда сумма ущерба составила 38,7 млн грн.

Среди финансовых показателей, на которые обращает внимание StateWatch — суммарное количество доходов в 701 млн грн, и расходов на сумму 723,2 млн грн.

По итогам III кварталов 2020 года, расходы на оплату труда на предприятиях Минобороны достигли 224,5 млн грн и были распределены среди 2 847 трудоустроенных лиц, что на 1 159 человека больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Среднемесячные расходы на оплату труда работников составили 8,3 тысяч грн, на административно-управленческий персонал — 10,6 тысяч грн, тогда как на директора предприятия — 17,9 тыс грн.