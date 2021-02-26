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Украинские оборонные госпредприятия декларируют миллионы убытков

Украинские оборонные госпредприятия декларируют миллионы убытков

За девять месяцев 2020 года государственные предприятия Министерства обороны Украины получили чистые убытки на сумму 22,2 млн грн.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана госпредприятий за три квартала 2020 года, который проанализировала экспертная организация StateWatch.

В компании отмечают, что в течение последних четырех лет государственные предприятия Минобороны также отчитывались только об убытках.

Согласно отчетам о выполнении финансовых планов, в 2017 году общий чистый убыток всех предприятий Минобороны составил 22,4 млн грн. Финансовые показатели 2018 года завершились с убытками в сумме 8,2 млн грн.

При этом, крупнейшее превышение расходов над доходами пришлось на 2019 год, когда сумма ущерба составила 38,7 млн грн.

Среди финансовых показателей, на которые обращает внимание StateWatch — суммарное количество доходов в 701 млн грн, и расходов на сумму 723,2 млн грн.

По итогам III кварталов 2020 года, расходы на оплату труда на предприятиях Минобороны достигли 224,5 млн грн и были распределены среди 2 847 трудоустроенных лиц, что на 1 159 человека больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Среднемесячные расходы на оплату труда работников составили 8,3 тысяч грн, на административно-управленческий персонал — 10,6 тысяч грн, тогда как на директора предприятия — 17,9 тыс грн.

По материалам Дело
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