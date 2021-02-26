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НБУ будет проверять банки дистанционно

НБУ будет проверять банки дистанционно

Национальный банк Украины с 5 марта вводит дистанционный подход к инспекционным проверкам банков в условиях карантина.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Проведение инспекционных проверок в помещении объекта проверки иногда было затруднено из-за перехода банков на удаленную форму работы. Поэтому Национальному банку необходимо нормативно урегулировать проведение инспекционных проверок в условиях карантина и ввести дистанционный подход», — говорится в сообщении.

Что изменилось:

  • отныне членам инспекционной группы разрешено получать удаленный доступ к документам и информации объекта проверки и использовать сменные носители информации;
  • обмен информацией и документами с банком также может проводиться с использованием информационно-коммуникационных технологий в режиме реального времени или путем отправки защищенными каналами связи;

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  • членам инспекционной группы разрешено получать удаленный доступ к системам автоматизации банка;
  • встречи членов инспекционной группы с руководителями и работниками банка могут проводиться в режиме видеоконференции;
  • документы, которые составляются во время инспекционной проверки, могут подаваться в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

Для чего это необходимо:

  • такой подход должен обеспечить непрерывность банковского надзора в условиях карантина и уменьшить риски для здоровья работников банков и Национального банка.

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По материалам Finance.UA
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