НБУ будет проверять банки дистанционно

Национальный банк Украины с 5 марта вводит дистанционный подход к инспекционным проверкам банков в условиях карантина.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
«Проведение инспекционных проверок в помещении объекта проверки иногда было затруднено из-за перехода банков на удаленную форму работы. Поэтому Национальному банку необходимо нормативно урегулировать проведение инспекционных проверок в условиях карантина и ввести дистанционный подход», — говорится в сообщении.
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