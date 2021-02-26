Honda первая в мире начнет продажу беспилотных авто с третьим уровнем автономности

Японская компания Honda 5 марта первая в мире начнет продажи беспилотных автомобилей с третьим уровнем автономности.
Об этом сообщает Reuters.
В общей сложности будет произведена сотня автомобилей. Стоимость одного экземпляра составит около 103 тысяч долларов.
Пока приобрести такой автомобиль можно будет только в Японии.
Отмечается, что система Traffic Jam Pilot будет активирована во флагманском седане Legend, которую производит японская компания.
По данным Kyodo News, Honda станет первой компанией в мире, которая начнет продажи беспилотных автомобилей с третьим уровнем автономности.
Фото: Reuters
Такие автомобили самостоятельно следят за ситуацией на дороге с помощью лидара. Поэтому водитель спокойно может отключиться от «критических для безопасности» функций, таких как торможение, и передать это системе при безопасных условиях. Многие современные автомобили с третьим уровнем автономности не требуют внимания водителя к дороге на скорости менее 60 км/ч.
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