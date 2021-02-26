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Как НБУ принимает решение по учетной ставке

Как НБУ принимает решение по учетной ставке

В пресс-службе Национального банка Украины рассказали о том, как регулятор принимает свои решения.

Недавно НБУ повысил учетную ставку до 6,5%. Это ключевой инструмент монетарной политики центробанка.

Кто и как решает, какова будет учетная ставка? В Нацбанке говорят, что весь процесс четко регламентирован и состоит из 5 этапов.

  • Этап 1: Подготовка предложений, касающихся решений по монетарной политике. За неделю до заседания Правления НБУ, на котором принимается решение об уровне ставки, проходит встреча руководителей департаментов. Это 5 подразделений, причастных к решениям по монетарной политике.

Во время этой встречи определяется круг вопросов для рассмотрения на заседаниях КМП (Комитет по монетарной политике) и Правления НБУ по вопросам монетарной политики и определяются необходимые информационно-аналитические материалы для обоснования решений по монетарной политике.

  • Этап 2. «Режим тишины». Это неделя от первого заседания до момента объявления ставки. В это время представители НБУ не имеют права сказать хотя бы слово о монетарной политике: то СМИ, или банкам, или экспертам рынка – никому.

Так мы предотвращаем публичные спекуляции относительно будущего решения. И не просто так! Они могут неоднозначно повлиять на ожидания участников финансовых рынков, повысить уровень неопределенности и спровоцировать чрезмерные колебания на рынках.

  • Этап 3. Заседание Комитета по монетарной политике. Оно проводится за день до заседания Правления НБУ. Это своеобразный форум для дискуссий, обмена мнениями и согласования позиций. Участники: члены Правления НБУ и директора департаментов, причастных к решениям по монетарной политике. Последние представляют подготовленную аналитику: макроэкономические прогнозы, материалы по развитию денежно-кредитного и валютного рынков, а также анализ финансовой стабильности. И дают рекомендации по ставке.
  • Этап 4. Заседание Правления НБУ по вопросам монетарной политики. Это ключевой этап. Он проходит в строго определенное время: с 10:00 до 12:00. Правление обсуждает предложения персонала НБУ о целесообразности изменения, или наоборот, сохранения ставки.

По итогам такого обсуждения Правление на коллегиальной основе большинством голосов принимает решение о размере учетной ставки.

  • Этап 5. Обнародование решений и проведение пресс-брифинга. В тот же день в 14:00 – за 2 часа после заседания Правления – на сайте НБУ публикуется пресс-релиз о принятом решении относительно уровня учетной ставки.

В 14:00 также начинается пресс-брифинг руководства НБУ. На нем, в частности, подробно объясняется, почему принято именно такое решение.

По материалам Finance.UA
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