Как НБУ принимает решение по учетной ставке

В пресс-службе Национального банка Украины рассказали о том, как регулятор принимает свои решения.
Недавно НБУ повысил учетную ставку до 6,5%. Это ключевой инструмент монетарной политики центробанка.
Кто и как решает, какова будет учетная ставка? В Нацбанке говорят, что весь процесс четко регламентирован и состоит из 5 этапов.
Во время этой встречи определяется круг вопросов для рассмотрения на заседаниях КМП (Комитет по монетарной политике) и Правления НБУ по вопросам монетарной политики и определяются необходимые информационно-аналитические материалы для обоснования решений по монетарной политике.
Так мы предотвращаем публичные спекуляции относительно будущего решения. И не просто так! Они могут неоднозначно повлиять на ожидания участников финансовых рынков, повысить уровень неопределенности и спровоцировать чрезмерные колебания на рынках.
По итогам такого обсуждения Правление на коллегиальной основе большинством голосов принимает решение о размере учетной ставки.
В 14:00 также начинается пресс-брифинг руководства НБУ. На нем, в частности, подробно объясняется, почему принято именно такое решение.
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