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Porsche готовит более просторный Taycan, чтобы бросить вызов Tesla

Porsche готовит более просторный Taycan, чтобы бросить вызов Tesla

Porsche анонсировал более просторную версию электрического седана Taycan, чтобы сделать автомобиль более привлекательным и помочь материнской компании Volkswagen догнать лидера в отрасли Tesla.

Как сообщает Bloomberg, автомобиль, основанный на концепции дизайна, показанной в Женеве в 2018 году, был отложен до этого года после того, как вспышка COVID-19 нарушила производство. Самое прибыльное подразделение группы VW в прошлом году поставило около 20 000 автомобилей Taycan, что составляет чуть больше 7% от общего объема продаж.

Taycan «стал первой моделью от традиционного автопроизводителя, которая подняла техническую планку по сравнению с Tesla по мощности и времени зарядки, и необычайно прибыльной благодаря своей цене, – заявил аналитик Bloomberg Intelligence Майкл Дин. – Его ключевым недостатком является недостаточный запас хода, поскольку базовый Taycan 4 достигает всего 244 мили (392,7 км)».

Представители Porsche объясняют, что топовая версия Taycan Turbo S за $185 000 концентрировалась не на максимальном запасе хода, а на ходовых качествах, которые позволяют многократно ускоряться без мгновенного разряда батареи.

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Успех Taycan стал ключевым фактором в укреплении доверия к стремлению VW сместить Tesla с позиции мирового лидера в области электромобилей, пишет Bloomberg.

В 2020 году поставки Porsche упали всего на 3% благодаря устойчивому спросу в Китае на Taycan и спортивный автомобиль 911. Это помогло производителю из Штутгарта поддерживать двузначную норму прибыли, в то время как многие аналоги на массовом рынке пережили резкий спад.

Официальная премьера электрического универсала Porsche Taycan Cross Turismo состоится в конце марта или в начале апреля. У дилеров на европейских рынках первые товарные автомобили появятся летом. Ожидается, что Taycan Cross Turismo уже в базовой комплектации получит пневмоподвеску и двухмоторный привод.

Напомним: в прошлом месяце стало известно, что Volkswagen рассматривает возможность отдельного листинга своей марки спортивных автомобилей Porsche в рамках соглашения, которое может повысить его рейтинг и принести значительную прибыль.

По материалам Mind
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