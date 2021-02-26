Porsche готовит более просторный Taycan, чтобы бросить вызов Tesla

Porsche анонсировал более просторную версию электрического седана Taycan, чтобы сделать автомобиль более привлекательным и помочь материнской компании Volkswagen догнать лидера в отрасли Tesla.

Как сообщает Bloomberg, автомобиль, основанный на концепции дизайна, показанной в Женеве в 2018 году, был отложен до этого года после того, как вспышка COVID-19 нарушила производство. Самое прибыльное подразделение группы VW в прошлом году поставило около 20 000 автомобилей Taycan, что составляет чуть больше 7% от общего объема продаж.

Taycan «стал первой моделью от традиционного автопроизводителя, которая подняла техническую планку по сравнению с Tesla по мощности и времени зарядки, и необычайно прибыльной благодаря своей цене, – заявил аналитик Bloomberg Intelligence Майкл Дин. – Его ключевым недостатком является недостаточный запас хода, поскольку базовый Taycan 4 достигает всего 244 мили (392,7 км)».

Представители Porsche объясняют, что топовая версия Taycan Turbo S за $185 000 концентрировалась не на максимальном запасе хода, а на ходовых качествах, которые позволяют многократно ускоряться без мгновенного разряда батареи.

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Успех Taycan стал ключевым фактором в укреплении доверия к стремлению VW сместить Tesla с позиции мирового лидера в области электромобилей, пишет Bloomberg.

В 2020 году поставки Porsche упали всего на 3% благодаря устойчивому спросу в Китае на Taycan и спортивный автомобиль 911. Это помогло производителю из Штутгарта поддерживать двузначную норму прибыли, в то время как многие аналоги на массовом рынке пережили резкий спад.

Официальная премьера электрического универсала Porsche Taycan Cross Turismo состоится в конце марта или в начале апреля. У дилеров на европейских рынках первые товарные автомобили появятся летом. Ожидается, что Taycan Cross Turismo уже в базовой комплектации получит пневмоподвеску и двухмоторный привод.

Напомним: в прошлом месяце стало известно, что Volkswagen рассматривает возможность отдельного листинга своей марки спортивных автомобилей Porsche в рамках соглашения, которое может повысить его рейтинг и принести значительную прибыль.