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Mastercard и Samsung выпустят карту со сканером отпечатка пальца

Mastercard и Samsung выпустят карту со сканером отпечатка пальца

Компании объявили о сотрудничестве с целью разработки биометрической карты со встроенным сканером отпечатков. Таким образом можно повысить безопасность транзакций и полностью исключить физический контакт с платёжными терминалами.

Стоит отметить, что сама Mastercard ещё в 2017 году представила подобную разработку, позволяющую вместо ввода PIN-кода на терминале просто приложить палец к сканеру отпечатков на собственной карте. Samsung уверяет, что в их решении будет использоваться полностью новый набор микросхем от Samsung System LSI Business. При этом компания не вдаётся в какие-либо технические подробности.


Фото: 4pda

Использование отпечатка пальца в качестве способа подтверждения транзакции позволяет не только повысить безопасность благодаря тому, что никто не подсмотрит PIN-код, но также исключить необходимость касаться платёжного терминала, что особенно важно в условиях пандемии коронавируса. Указывается, что карта Samsung будет совместима с любым терминалом, оснащённым чипом Mastercard, или кассовым аппаратом (POS).

Биометрическая карта Samsung будет выпущена в Южной Корее до конца текущего года. О появлении продукта в других регионах пока ничего не сообщается.

По материалам 4PDA
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