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Украина поднялась на 7 ступенек в рейтинге экономических свобод

Украина поднялась на 7 ступенек в рейтинге экономических свобод

В рейтинге экономических свобод по итогам 2020 года Украина поднялась на 7 позиций и заняла 127 место, находящееся между Джибути и Мавританией.

Об этом говорят данные Индекса экономической свободы, который составила Heritage Foundation.

Общий показатель Украины составляет 56,2 пункта из возможных 100 — на 1,3 пункта больше прошлогоднего показателя. Отмечается, что это самый низкий результат среди 45 стран региона Европы и ниже среднего показателя как региона, так и мира.

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Авторы индекса пишут, что для дальнейшего улучшения экономической свободы стране следует продолжать улучшать законодательство по инвестициям. Также обращается внимание на потребность во внедрении судебной реформы, эффективность судебной системы — это один из двух факторов, которые в Украине ухудшились в течение 2020 года.

Относительно правовой сферы в исследовании говорится о том, что присутствует высокий уровень недоверия к системе из-за коррумпированности судов, а также «беспокойство вызывает коррупция на госпредприятиях».

Отметим, что Индекс экономической свободы рассчитывается по 12 показателям, разбитым на четыре категории: эффективность права, регуляторная эффективность, деятельность власти и открытость рынков.

Так, самыми низкими показателями для Украины являются финансовая свобода (30 баллов), инвестиционная свобода (35 баллов) и судебная эффективность (41,1 балла).

Лучшие достижения Украина показала относительно налогового бремени (88,7 балла) и «фискального здоровья» (87,7 балла).

В региональном рейтинге Украина находится на ступеньку ниже Греции (60,9 балла)

По материалам Економічна Правда
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