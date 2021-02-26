Украина поднялась на 7 ступенек в рейтинге экономических свобод

В рейтинге экономических свобод по итогам 2020 года Украина поднялась на 7 позиций и заняла 127 место, находящееся между Джибути и Мавританией.
Об этом говорят данные Индекса экономической свободы, который составила Heritage Foundation.
Общий показатель Украины составляет 56,2 пункта из возможных 100 — на 1,3 пункта больше прошлогоднего показателя. Отмечается, что это самый низкий результат среди 45 стран региона Европы и ниже среднего показателя как региона, так и мира.
Читайте также: Украина снова привлекает иностранных инвесторов – Марченко
Авторы индекса пишут, что для дальнейшего улучшения экономической свободы стране следует продолжать улучшать законодательство по инвестициям. Также обращается внимание на потребность во внедрении судебной реформы, эффективность судебной системы — это один из двух факторов, которые в Украине ухудшились в течение 2020 года.
Относительно правовой сферы в исследовании говорится о том, что присутствует высокий уровень недоверия к системе из-за коррумпированности судов, а также «беспокойство вызывает коррупция на госпредприятиях».
Отметим, что Индекс экономической свободы рассчитывается по 12 показателям, разбитым на четыре категории: эффективность права, регуляторная эффективность, деятельность власти и открытость рынков.
Так, самыми низкими показателями для Украины являются финансовая свобода (30 баллов), инвестиционная свобода (35 баллов) и судебная эффективность (41,1 балла).
Лучшие достижения Украина показала относительно налогового бремени (88,7 балла) и «фискального здоровья» (87,7 балла).
В региональном рейтинге Украина находится на ступеньку ниже Греции (60,9 балла)
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Семь украинских вузов вошли в рейтинг лучших в миреПозавчера, 18:15 - 4677 4
Назван город с самым высоким качеством жизниВчера, 19:03 - 1563 3
Люди готовы на любую работу: рекрутер рассказала о зарплатах в УкраинеВчера, 15:47 - 6024 3
Доступную ипотеку под 7% могут закрыть при определенных условиях - МинфинВчера, 09:20 - 3761 3
В Украине уже в этом году запустят инспекцию по ЖКХВчера, 14:10 - 796 2
Люди готовы на любую работу: рекрутер рассказала о зарплатах в УкраинеВчера, 15:47 - 6024 3
Назван город с самым высоким качеством жизниВчера, 19:03 - 1563 3
Работодатели по всему миру начали вводить четырехдневную рабочую неделюВчера, 22:20 - 1371 1
Ставки по депозитам в Украине: эксперт назвал три тенденции 2021 годаВчера, 13:23 - 947
Женщины в Украине: сколько зарабатывают и на что тратят3 ч. назад - 908
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 774 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1308
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2552
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2228 9
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 2023 6