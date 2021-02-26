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Растаможка «еврономеров» по новым правилам: в законопроекте обнаружены новые проблемы

Растаможка «еврономеров» по новым правилам: в законопроекте обнаружены новые проблемы

Растаможка «еврономеров» в Украине будет проходить по новым правилам. Депутаты Верховной Рады приняли за основу новый законопроект о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации. Однако в законопроекте № 4643-д снова найдены проблемы. Теперь уже — для украинцев, которые захотят приобрести подержанный автомобиль.

Об этом рассказал старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский в комментарии для Укринформа.

«Проблему самих „еврономеров“ этот закон может решить, однако, с другой стороны, совсем не решается проблема акцизного налога на авто, отмена которого сделала бы подержанные автомобили дешевле и доступнее для украинцев», — отмечает эксперт.

Он добавил, что принятие депутатами этого законопроекта в первом чтении — это своеобразная «взятка» владельцам автомобилей с европейской регистрацией, уже давно требующим от властей решить вопрос с доступной растаможкой и отменить акцизный налог на такие машины.

«Я надеюсь, что до второго чтения этот законопроект не дойдет или будет существенно изменен. Это не должно быть решение только для „евробляхеров“, надо решать проблему с акцизом. Поэтому очевидна цель тех, кто предложил этот проект, — это нейтрализовать „еврономера“, дать им, так сказать, взятку, чтобы с их стороны не было давления относительно отмены акциза», — высказался Дубровский.

Он отметил еще один важный нюанс в законе — согласно документу, стоимость растаможки не будет зависеть от цены авто, и таким образом, преимущество получат те, кто завез в Украину автомобили премиум-класса под видом б/у авто на еврономерах.

По материалам РБК-Украина
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