Японский миллиардер объявил конкурс на бесплатный полет на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил о начале конкурса, где главным призом станут 8 мест в космической миссии на Луну. Об этом свидетельствует видео, которым поделился мужчина в социальной сети Twitter.
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Ролик, опубликованный в Twitter-аккаунте бизнесмена, сообщает, что кандидаты должны отвечать двум критериям: продвигать «любую деятельность, которой занимаются, тем самым помогая людям «сделать больше для общества», а также приготовиться к поддержке других членов экипажа, похожих на них по стремлениям.
Watch this video to learn more about the selection process. It also contains a special message from
elonmusk</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/dearMoon?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#dearMoon</a><br><br>↓Check the full version<a href="https://t.co/i3ucR6BB44">https://t.co/i3ucR6BB44</a> <a href="https://t.co/B3d8g0JvvP">pic.twitter.com/B3d8g0JvvP</a></p>— Yusaku Maezawa (MZ) (yousuckMZ) March 2, 2021
Напомним, что полет Маэдзавы на Луну намечен на 2023 год. Помочь ему в этом должна космическая компания Илона Маска SpaceX. Это будет первый с 1972 года раз, когда нога человека ступит на поверхность естественного спутника нашей планеты.
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