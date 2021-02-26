Японский миллиардер объявил конкурс на бесплатный полет на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил о начале конкурса, где главным призом станут 8 мест в космической миссии на Луну. Об этом свидетельствует видео, которым поделился мужчина в социальной сети Twitter.

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Ролик, опубликованный в Twitter-аккаунте бизнесмена, сообщает, что кандидаты должны отвечать двум критериям: продвигать «любую деятельность, которой занимаются, тем самым помогая людям «сделать больше для общества», а также приготовиться к поддержке других членов экипажа, похожих на них по стремлениям.

Напомним, что полет Маэдзавы на Луну намечен на 2023 год. Помочь ему в этом должна космическая компания Илона Маска SpaceX. Это будет первый с 1972 года раз, когда нога человека ступит на поверхность естественного спутника нашей планеты.