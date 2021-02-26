Карантин в Украине: Шмыгаль объяснил, почему не закрыли «Буковель»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на сегодня заведения на территории курорта «Буковель» работают в соответствии с карантинными ограничениями красной «зоны». Сейчас там большинство предпринимателей не работают.

Об этом Денис Шмыгаль рассказал во время пресс-конференции относительно года работы правительства.

По словам председателя правительства, на территории курорта многие юридические лица и предприниматели сами вышли еще до введения красной «зоны» с инициативой закрыть часть ресторанов, кафе, гостиниц.

«Они были закрыты, и на сегодняшний день большинство предпринимателей на этом курорте не работают. То есть это не одно юридическое лицо, с которым можно вести переговоры и требовать закрытия и ограничения их работы», — сказал Шмыгаль.

Напомним, Денис Шмыгаль также заявлял, что красную «зону» адаптивного карантина в Украине снова могут расширить. На сегодня ситуация с коронавирусом ухудшается сразу в нескольких областях.

Также глава правительства заявил, что в Украине началась третья волна пандемии COVID.

Кроме того, он рассказал, что украинская вакцина появится до конца 2021 или в начале 2022 года. Однако на сегодня уже есть конкурентный рынок вакцин, которым нужно пользоваться.