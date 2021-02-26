0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 81 0

Украина за счет «нулевых» деклараций может получить миллиарды гривен

Украина за счет «нулевых» деклараций может получить миллиарды гривен

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что бюджет Украины за счет «нулевых» деклараций может получить миллиарды гривен.

«Мы проанализировали все успешные и неуспешные кейсы. Пообщались с представителями бизнеса. Посмотрели, как должна проходить амнистия. Во-первых, это займет определенное время, ее нельзя провести за месяц. Это связано и со средствами за рубежом, и в вопросе доверия бизнесу. Но мы ожидаем, что это будут значительные объемы. Ни одна страна не может прогнозировать. Разные страны получали от 500 тыс. долларов до миллиарда и десятков миллиардов долларов, возвращавшихся в белый оборот. Хотелось бы, чтобы это были бы хотя бы миллиарды в гривнах», — сообщил Шмыгаль.

Читайте также: Ставки от 2,5 до 9%. Гетманцев обнародовал алгоритм единоразового декларирования

По его словам, по косвенным методам расчета Кабинет Министров видит, что эти деньги соизмеримы с ежемесячными долгами Украины на внутреннем и внешнем рынках.

Также премьер-министр отметил, что у МВФ есть обеспокоенность, чтобы не легализовали деньги, полученные преступным путем.

«Под амнистию должны попасть средства, которые из-за специфики бизнеса, экономики были выведены из белого прозрачного обращения. Также международные партнеры были обеспокоены, чтобы чиновники не могли так легализовать доходы. Они не смогут. Смогут ли их родственники? Нет, тоже не смогут», — резюмировал Шмыгаль.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.