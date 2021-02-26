Украина за счет «нулевых» деклараций может получить миллиарды гривен

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что бюджет Украины за счет «нулевых» деклараций может получить миллиарды гривен.

«Мы проанализировали все успешные и неуспешные кейсы. Пообщались с представителями бизнеса. Посмотрели, как должна проходить амнистия. Во-первых, это займет определенное время, ее нельзя провести за месяц. Это связано и со средствами за рубежом, и в вопросе доверия бизнесу. Но мы ожидаем, что это будут значительные объемы. Ни одна страна не может прогнозировать. Разные страны получали от 500 тыс. долларов до миллиарда и десятков миллиардов долларов, возвращавшихся в белый оборот. Хотелось бы, чтобы это были бы хотя бы миллиарды в гривнах», — сообщил Шмыгаль.

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По его словам, по косвенным методам расчета Кабинет Министров видит, что эти деньги соизмеримы с ежемесячными долгами Украины на внутреннем и внешнем рынках.

Также премьер-министр отметил, что у МВФ есть обеспокоенность, чтобы не легализовали деньги, полученные преступным путем.

«Под амнистию должны попасть средства, которые из-за специфики бизнеса, экономики были выведены из белого прозрачного обращения. Также международные партнеры были обеспокоены, чтобы чиновники не могли так легализовать доходы. Они не смогут. Смогут ли их родственники? Нет, тоже не смогут», — резюмировал Шмыгаль.