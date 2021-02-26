Появились характеристики и изображения Dell G15 5510

В Сети появились данные о новой версии ноутбука Dell G15, которая готовится к выходу. Dell G15 5510 ощутимо отличается от своего предшественника, особенно когда речь идет о дизайне, который уже больше напоминает ноутбуки модельного ряда Dell Alienware, которые относятся уже к премиальному сегменту.
Dell G15 5510 включает процессор Intel Core i5-10200H (десятое поколение процессоров Intel H) и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1650. В паре с процессором работает 16 ГБ оперативной памяти, объем внутренней памяти составит 512 ГБ. Ноутбук оснащен большим количеством портов, среди которых есть USB-C, HDMI, USB-a и другие.
Модель оснащена IPS-дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. За автономность будет ответственен аккумулятор объемом 56 Вт/ч. Dell G15 5510 будет стоить от 899 долларов, что достаточно неплохо, учитывая его характеристики.
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