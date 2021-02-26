0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

Huawei выпустила свой “аналог” почтового сервиса Gmail

Huawei выпустила свой “аналог” почтового сервиса Gmail

Из-за санкций США китайская Huawei не имеет доступа к сервисам Google. Поэтому компания начала выпускать собственные «аналоги» программ американского производителя. На этот раз Huawei представила свою замену почтового сервиса Gmail.

Китайский гигант назвал свой почтовый сервис Petal Mail. Принять участие в его бета-тестировании может любой желающий. Для этого нужно лишь пройти процедуру регистрации и подтвердить номер мобильного телефона.

Читайте также: Выручка Huawei в 2020 году выросла, несмотря на американские санкции

Источники отмечают, что чуть раньше Huawei подала сразу несколько заявок на регистрацию товарных знаков. Среди них Petal Search и Petal Maps. Petal Search представляет собой универсальную поисковую систему, тогда как Petal Maps является заменой Google Map. Последним сервисом уже можно пользоваться на некоторых смартфонах производителя.

По материалам Portaltele
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.