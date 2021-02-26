Huawei выпустила свой “аналог” почтового сервиса Gmail

Из-за санкций США китайская Huawei не имеет доступа к сервисам Google. Поэтому компания начала выпускать собственные «аналоги» программ американского производителя. На этот раз Huawei представила свою замену почтового сервиса Gmail.

Китайский гигант назвал свой почтовый сервис Petal Mail. Принять участие в его бета-тестировании может любой желающий. Для этого нужно лишь пройти процедуру регистрации и подтвердить номер мобильного телефона.

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Источники отмечают, что чуть раньше Huawei подала сразу несколько заявок на регистрацию товарных знаков. Среди них Petal Search и Petal Maps. Petal Search представляет собой универсальную поисковую систему, тогда как Petal Maps является заменой Google Map. Последним сервисом уже можно пользоваться на некоторых смартфонах производителя.