Samsung установила рекорд скорости мобильного интернета

Новая технология Samsung позволила добиться рекордной скорости передачи данных на серийном смартфоне. Разработка также предусматривает повышение покрытия и стабильности сетей пятого поколения за счет использования существующей 4G-инфраструктуры.

В ходе демонстрации, которая проводилась в лаборатории Samsung в Южной Корее, компания сумела успешно объединить 4G-частоты в диапазоне 40 МГц с 5G-частотами в диапазоне 800 МГц. Такой симбиоз позволил добиться рекордной скорости передачи данных в 5,23 Гбит / с на одном смартфоне.

При тестировании использовались различные коммерческие решения Samsung, включая прошлогодний флагманский смартфон Galaxy S20+. Прием комбинирования 4G- и 5G-сетей, получивший имя EN-DC, позволит операторам использовать преимущества сетей каждого из стандартов для повышения скорости, стабильности сигнала и расширения покрытия.