С выходом очередного обновления браузера Chrome компания Google упростила переключение между профилями различных пользователей.

Профили пользователей позволяют сохранить свои параметры браузера, такие как персонализированные расширения, приложения, история, темы и закладки. При входе в свою учётную запись пользователь может переносить и синхронизировать данные, работая на нескольких устройствах.

Google упростила переключение между профилями пользователей в Chrome

Переключаться между различными профилями в Chrome можно было и ранее. Но теперь этот процесс стал более простым и удобным. Теперь, если в браузере настроено несколько профилей, каждый раз при перезапуске Chrome будет появляться «средство выбора профиля», предлагающее выбрать пользователя или же просматривать сайты в качестве гостя. Chrome также предложит переключить профили или создать новый, «когда вам это может пригодиться». Наконец, при создании нового профиля, пользователь сможет выбрать его цвет одним щелчком мыши.

Данное обновление также предлагает расширение сферы применения функции Chrome Reading List. Ранее она была ограничена приложением для iOS. Теперь же пользователи смогут сохранять статьи для последующего чтения в версиях Chrome для Android и настольных ПК.